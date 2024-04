Kocsis Máté: Ami most történik, az egy nagyon jó krimi

Ami most történik, az egy nagyon jó krimi. Van egy ember, aki késsel mászkál este a lakásban, fölveszi a feleségét, utána árulás van, akkor kirúgják az állásából – mondta Kocsis Máté csütörtökön az Index és az ATV podcastműsorában, amiből most közösségi oldalán is megosztott egy részletet. A frakcióvezető azokat a történéseket idézte fel, amelyekről a Magyar Nemzet már korábban beszámolt Varga Judit interjúja kapcsán.

„Várjon, tegye hozzá az ő narratíváját is, ez úgy kerek, hogy őt meg a felesége verte” – reagált a műsorvezető a Fidesz frakcióvezetőjének szavaira.

Igen, de ezen meg férfiak elmosolyodnak.

– válaszolta Kocsis Máté.

„Az egy másik kérdés, hogy mit gondolnak erről a férfiak. Az ő állítása ugye ez volt” – jelezte a műsorvezető.

A frakcióvezető válaszában leszögezte: „igen, de ezzel meg ne büszkélkedjen inkább, ha így is volt”.

Én csak azt akarom mondani, hogy ez egy krimi, amit az emberek most élveznek, de a politikai struktúrák azért másképp működnek

– mondta Kocsis Máté. Hozzátette: most ez még izgalmas.

„Most akkor legyaláztuk az egyik fideszest, most legyaláztuk a másik baloldalit, most akkor a Kocsis Mátéval személyeskedtünk. Minden nap van a sorozatnak egy izgalmas része” – jelezte a frakcióvezető.

De hosszú távon ebből nem lehet országképviseletet csinálni

– mutatott rá Kocsis Máté.