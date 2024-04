Már tizennégy évesen kipróbálják a drogot a magyar fiatalok

– Kiket érint ma leginkább a drogprobléma Magyarországon?

– Mindenkit. Nincs olyan szegmense a társadalomnak, amelyet ne érintene. Hazánkban az első kipróbálás átlagéletkora tizennégy év, tehát minden ennél idősebb magyar érintett. Ha kicsit kitekintünk, például Kanadára, ahol már legalizálták a marihuánát, a fiatalok közötti szerhasználat csökkenését nem tapasztalták, a közép- és időskorúak közötti nagymértékű növekedést viszont igen. Az ötven év felettiek jellemzően marihuánát fogyasztanak, az elit réteg pedig főleg kokaint, illetve ha drognak vesszük az alkohol gyógyszerrel vagy nyugtatókkal együtt történő használatát, akkor erősen érintett az idősebb korosztály is.

A drogliberalizáció hatására összedőlne a magyar egészségügyi és rehabilitációs rendszer (Fotó: Bach Máté)

– Milyen szereket használnak a különböző társadalmi rétegekhez tartozók? Honnan szerzik be ezeket?

– Ezt inkább a környezet és az egzisztenciális helyzet befolyásolja. A hátrányos helyzetű, sokszor roma közösségekben a nagyon olcsó dizájner drogok terjednek, mint például a kristály vagy a biofű, utóbbinak egyébként semmi köze nincs a marihuánához. Mindegyik nagyon romboló és veszélyes, viszont rendkívül alacsony áron hozzá lehet jutni, egy adag akár öt-hatszáz forint körül megvehető, így kevesebbe kerül még sok alkoholos italnál is. Ezt és az alkohol-gyógyszer kombinációját felváltotta a szegényebb rétegeknél a dizájner drog, nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek körében is. A városi, főleg budapesti környezetben a fiataloknál az ecstasy, a marihuána, illetve a különböző partidrogok a leggyakoribbak, az elit körében pedig, mint már említettem, a kokainhasználat az elsődleges, ami nagyon megugrott az utóbbi időben. Ezt az is mutatja, hogy

soha nem látott mennyiségű kokainlefoglalások vannak Magyarországon és Európa-szerte, minden évben sorra dőlnek a csúcsok.

Mivel a behozott kábítószerek csak egy kisebb hányadát tudják felderíteni, arra lehet következtetni, hogy a kokain irdatlan mennyiségben áramlik Európába. Ha nem lenne rá kereslet, nem hoznák be.

– Tudtommal a kokain rendkívül drága kábítószer. Kik tudják kifizetni az árát?

– Van egy olyan réteg, amely megengedheti magának, és a szer a szórakozásának a részévé vált. A zártkörű celebpartiknak szinte már elengedhetetlen kelléke lett, ez a társadalmi csoport könnyen ki tudja fizetni. A dílerek megtalálják a módját, hogy különösebb nehézség nélkül beszerezzék a kokaint zárt láncokon keresztül. Csak egy meghatározott személyes bizalmi körnek értékesítenek, így minimalizálva a lebukás veszélyét.