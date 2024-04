Megvan, hány évet kaphat Herczeg Zoltán kábítószer-birtoklásért

A budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért Herczeg Zoltánra kábítószer-birtoklás miatt: tagadta, hogy árulta is a szert, de elismerte, hogy fogyasztotta, végül erre a következtetésre jutottak a hatóságok is a nyomozás során. A divattervező bűncselekménye 1–5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ám az ügyészségi gyakorlat szerint hároméves középmérték alatti büntetést kaphat abban az esetben, ha az előkészítő ülésen beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról is – írta meg a 24.hu.

A Mandiner felfedezte Herczeg Instagram-posztját, amelyben a divattervező számolt be a fentiekről: „Az ügyemben összesen eltelt immáron két év alatt most először tudok hamarabb beszámolni érdemi történésről, mint a média, nem is értem, hogyan történhetett most ilyen. Ugyanis ma megérkezett a hivatalos vádemelés az ügyészségről, melyben 2 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetést, ill. 3 évre a közügyektől való eltiltást indítványoznak rám, igaz, a vád szerint már csak »megszerzéssel elkövetett« birtoklásért (tulajdonképpen fogyasztásért), mert időközben kiderült igazam, amit az elejétől kezdve meggyőződéssel hajtok. Ezért tulajdonképpen

még hálás is lehetek a munkájukat korrektül végző rendőrségnek, nyomozóknak.

A divattervező úgy folytatta: „Az is vagyok. Köszönöm! Amiért kevésbé vagyok hálás, az ez az indítvány a letöltendőről, ill. az ügyben felmerült több, mint 3, azaz három millió forintnyi »igazságügyi vegyészszakértői és toxikológus szakértői díj«, melyet ezen felül is meg kell majd fizessek »egyetemlegesen«.”

Nem akarja sajnáltatni magát, írja, „az van, ami van”, nagyon bízik a bíróság bölcsességében, ahogyan a társadalom és az őt ismerők, kedvelők helyes értékítéletében is. „Mindenki levonhatja a tanulságokat. Én is megtettem” – tette hozzá.

Aki anyagilag tudná őt támogatni, az vásároljon az oldalán,

kérte.