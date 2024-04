Minden arcát megmutatja ma az időjárás

Délelőtt az ország keleti felében-harmadában még több lehet a felhő, majd ott is gomolyosodik a felhőzet. Másutt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Elszórtan várhatók záporok, jégdarazáporok, elsősorban a Duna-Tisza közén zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél nagy területen megélénkül, a Bodrogközben és a Bakonyban, valamint záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.

A gomolyfelhők többsége összeesik, ezzel együtt a záporok zöme is megszűnik, és nagy területen kiderül az ég. Az ország északkeleti, keleti részein azonban maradhatnak még hajnalban is felhős körzetek, ahol csapadék is előfordulhat. Az északi, északnyugati szelet olykor élénk lökések kísérhetik. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 0 és +5 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes részeken –2, –3 fok köré is lehűlhet a levegő.

Ma délután, este nagyjából Szécsény–Szeged tágabb vonala térségében, illetve nyugaton, északnyugaton elsősorban a határhoz közelebbi területeken zivatarok is kialakulhatnak, néhol viharos (60-70 km/h) széllökés kíséretében. Zápor vagy zivatar környezetében aprószemű jég is előfordulhat.