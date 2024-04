A Momentum önállóan indul a DK-MSZP paktum miatt Kőbányán

A Momentum kőbányai önkormányzati képviselője, Stemler Diána szerint a balliberális pártja kőbányai szervezete „az elmúlt egy évben azon dolgozott, hogy az önkormányzati választás után továbbra is ellenzéki többség legyen, és ezúttal a polgármesteri posztot is elnyerhesse az ellenzéki jelölt a Fidesszel szemben. Azért is léptünk vissza a polgármesterjelölti választáson, hogy ezt az esélyt segítsük. Ezzel a jelek szerint egyedül maradtunk.” – hangsúlyozta Stemler Diána a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

„Tavaly május óta többször próbáltunk tárgyalást kezdeményezni az óbaloldal helyi vezetőjével és polgármesterjelöltjével az együttműködésről, de folyamatosan elzárkózik ettől. Az első megbeszélésre végül idén februárban került sor, miután már minden, a gyakorlatban szinte alig létező mikropárttal egyesével megegyezett, jelölti helyeket ígérve nekik. Ekkor kiderült számunkra, és azóta folyamatosan bizonyságot kaptunk arról, hogy nekik nem az ellenzéki győzelem a fontos.

Mi csupán egyetlen feltételhez ragaszkodtunk mindenképp: nem akartuk, hogy a mi hátunkon felkapaszkodjon és bekerüljön a testületbe Somlyódy Csaba szocialista alpolgármester. 2019-ben ő volt a közös ellenzéki polgármesterjelölt, de gyorsan kiderült, hogy nem csak alkalmatlan erre a feladatra, de egyenesen hátráltatja a jelölteket.

Nem volt sem program, sem valódi kampány, néha megjelent, de abban sem volt köszönet. A választást nagy különbséggel elvesztette, de a momentumos jelöltek által átfordított testületnek köszönhetően alpolgármester lett.”

A Momentum önkormányzati képviselője hozzátette:

A DK először látszólag elfogadta ezt a feltételünket, de a megegyezés aláírása előtt kiderült, hogy átvertek minket, ugyanis a hátunk mögött Somlyódynak odaígérték a kerületi lista második, biztos befutó helyét és egy alpolgármesteri pozíciót.

Mi az utolsó pillanatig próbáltunk konstruktívak maradni. Még a kampány kezdete előtti napon is előálltunk egy mindenki számára elfogadható megoldási javaslattal: felajánlottuk, hogy induljunk koordináltan. Mi csak azokban a körzetekben indítottunk volna jelölteket momentumos színekben, amik a megegyezés szerint is a miénk lettek volna, ha cserébe nem indítanak ellenünk senkit, és akkor nincs közünk a listájukhoz. Ezt az ajánlatot már válaszra se méltatták. Onnan tudtuk meg, hogy nem zavarja őket, ha teljesen külön indulunk, hogy a kampányrajt reggelén nyilvános posztban bejelentették: az összes körzetben saját jelöltet állítottak.”

Így hát a kőbányai momentumosok úgy döntöttek, hogy külön indulnak.

Megkönnyítette számukra ezt a döntést a DK és a vele szövetséges balliberális törpepártok elfogadhatatlan hangnemű tárgyalási stílusa, és az, hogy szemmel láthatólag nem akarnak nyerni – indokolta a kerületi Momentum döntését Stemler Diána.