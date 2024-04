Orbán Viktor megmutatta a telefonját

– Mutasd a háttérképed! – hangzik el a felhívás Orbán Viktor legújabb TikTok-videójában.

A felhívásra reagálva a Fidesz több vezető politikusa is megmutatta a telefonja háttérképét. Elsőként Szijjártó Péter reagált, de jelezte, hogy inkább megtartaná magának, mert a felesége látható rajta bikiniben. Deutsch Tamás viszont már nagy örömmel megmutatta a videóban a telefonja háttérképét, amin a legkisebb fia látható. Kubatov Gábor is büszkén fedte fel a háttérképét, amin egy magyar zászló van. Szentkirályi Alexandra is megmutatta volna szívesen a háttérképét, mert a lánya látható rajta, akire nagyon büszke, de a nyilvánosságban nem nagyon szeretné őt megmutatni.

Orbán Viktor pedig így reagált a felhívásra:

Zárolt képernyőt? Az milyen? Nekem nincs zárolt képernyőm. Azt sem tudom, mi az a zárolt képernyő.

Mindeközben a miniszterelnök meg is mutatta a készülékét, amely ránézésre egy több mint tízéves típus.