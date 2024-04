Rekordokkal búcsúzik a nyárias idő, hétfőn is csúcsokat döntött a meleg

Hétfőn is megdőlt a hajnali és napi, országos és fővárosi melegrekord is – közölte honlapján a HungaroMet. Mint írták, a legmelegebbet a Csongrád-Csanád vármegyei Kiszomboron mérték hétfőn, 31,4 Celsius-fokot, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó melegrekord.

Forrás: HungaroMet

Korábban az ezen a napon mért legmagasabb hőmérséklet 27,6 Celsius-fok volt, amit Csongrádon mértek 1952-ben.

A fővárosban sem volt még ilyen meleg ezen a napon, mióta rendszeres hőmérsékleti méréseket végeznek

– hangsúlyozták. Felidézték: Újpesten 26,8 fokot mértek, a korábbi, 26,2 fokos rekordot szintén 1952-ben mérték Budapest Istvánmező állomáson.

Forrás: HungaroMet

Pécs Árpádtető meteorológiai állomáson pedig éjszaka sem tudott lehűlni a levegő 18,3 fok alá, amivel megdőlt a hajnali melegrekord. Ezen a 16,7 fok volt a rekordtartó, amit Pécs Egyetem állomáson rögzítettek 2018-ban.

Budapesten szintén szokatlanul enyhe volt az éjszaka: 15,2 fokig hűlt a levegő Zugligeten, amivel megdőlt a hajnali fővárosi melegrekord. Az eddigi rekord 14 fok volt, amit Soroksár állomása tartott 1956-ból, illetve Kamaraerdő 1952-ből.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a nyáriasan meleg időnek egy időre búcsút inthetünk, a markáns lehűlést hozó front hatására ma már jelentősen visszaesik a hőmérséklet.

A csapadék mellett időszakosan a szél is feltámadhat, amelyet a front mentén erős, viharos széllökések kísérnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a délkeleti tájakon a déli órákra 20 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Ezt követően ott is folyamatosan hűlni fog a levegő.