Találtak egy furfangos körforgalmat Budapesten, ahol nem számítanak a szabályok

Olyannyira, hogy az adott körforgalomban található egy buszmegálló is, és néhány parkolóhelyet is kialakítottak. Normális esetben ha valaki körforgalomban próbál meg parkolni, akár húsz-harminc ezer forintra is megbüntethetik, azonban ez erre a helyre nem érvényes.

Egy vizsgáztató úgy döntött, próbára teszi az éppen vizsgázó tanulót, így tehát a Kós Károly térre való behajtás után arra kérte a vizsgázót, hogy parkoljon le az egyik kijelölt helyre, majd megkérdezte, hogy miért furfangos utasítás ez. A vizsgázó tudta a választ. A portál megjegyzi, úgy tudják, Magyarországon ez az egyetlen ilyen rendhagyó körforgalom.