Továbbra sem tér vissza a nyár – esős, szeles hétvégére számíthatunk

Szombat délelőtt nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, majd délutánra egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Az ország délnyugati és középső harmadán zártabb maradhat a felhőtakaró, ott valószínű a legkevesebb napsütés – tájékoztat a HungaroMet.

Elszórtan – főként hazánk északnyugati kétharmadán – előfordulhat kisebb eső, zápor, néhol zivatar sem kizárt. A Dunántúlon az északnyugati és az északkeleti megyékben a délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul. Késő estére 3 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Éjszaka közepesen felhős idő várható, a szélvédett északkeleti tájakon foltokban pára, köd is képződhet. Késő este helyenként előfordulhat eső, zápor, majd az éjszaka további részében csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül, megerősödik az északnyugati szél, a Balaton és a Bakony térségében reggel már viharos lökések is előfordulhatnak. Emellett hajnaltól a Bodrogköz térségében is élénk, erős lökések kísérhetik az északi szelet.