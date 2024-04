Újabb gyanús kapcsolatok Karácsonyék korrupciós botrányában

Gyanús kapcsolatra akadt a Mandiner a több száz milliós számlagyár működtetésével is gyanúsított Vig Mór, valamint a hídpénzbotrány új szereplője, Hegedüs Dániel ügyvéd között. Utóbbi ügyvédi irodája ugyanazon a címen található, mint Vig cége, a Sunstrike Kft., amelyhez másfél milliárdnyi Lánchíd-pénz áramlott. Mindez további kérdéseket vet fel a baloldalt és a főpolgármestert „karcolgató” baloldali korrupciós ügy kapcsán.

A székhely

Kiderült: a Lánchíd-pénzekkel kitömött, Vighez köthető Sunstrike Hungary Kft.-nek ugyanott, a Rómer Flóris utca 55. szám alatt van a székhelye, mint ahol Hegedüs ügyvédi irodája megtalálható. Az interneten fellelhető céges információk a Sunstrike címeként a második emelet 1. ajtót tüntetik fel, miközben Hegedüs Dániel és a Hegedüs és Társai Ügyvédi Iroda több forrás, így például egy idén február végén megjelent cikk szerint a második emelet 2. ajtó alatt érhető el.

A hivatalos adatok szerint ugyan Hegedüs Dánielnek nincs köze a Sunstrike-hoz, az azonos cím ugyanakkor megerősítheti a két férfival szembeni gyanút.

Ahogy azt már többször megírtuk, Vig Mórt (aki nem mellesleg Vig Dávid Amnesty-vezér testvére) tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba. A NAV 33 helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Kiszálltak többek között Hegedüs Dánielhez is, aki ezek szerint részese lehet a bűncselekménynek. Ma már az is tudható, hogy a hatóság a Vig Mór ellen indított eljárás részeként tavaly év végén házkutatást tartott a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is.

Számlagyár

Nem kellett rá sokat várni és kiderült, miért. Az Atv.hu ugyanis arról számolt be, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt Vig cégének, fentebb említett Sunstrike Hungary Kft.-nek.

Ebből az összegből továbbutaltak kilencszázmillió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról. A Mandiner hétfőn megírta azt is, hogy a rendelkezésre álló információk szerint, miután a több más bűncselekménnyel is összefüggésbe hozott Vig Mórt egy jogerős ítélet miatt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától, bevonták Hegedüst is az ügyletekbe, aki – úgy tudjuk – a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan

mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.

Ezzel Vig és Hegedüs (akinek papíron nem volt köze a Sunstrike-hoz) csaknem másfél milliárd forintnyi Lánchíd-pénzhez jutott hozzá. Kérdés, miért kellett ezt az óriási összeget készpénzre váltani? Mi lett a pénz sorsa? Utóbbira Bajnai Gordon korábbi harcostársa adott sajátos magyarázatot, szerinte baloldali politikusokat fizettek le belőle.

Cáfolja Karácsony védekezését

Fontos körülmény még, hogy a Hegedüs-féle pénzfelvételekre 2022. március vége, és 2022. július közepe között került sor, ez az időintervallum pedig cáfolja Karácsony Gergely eddigi védekezését a botránnyal kapcsolatban.

A főpolgármester korábban ugyanis azzal érvelt, hogy időben nem estek egybe Vig Mór és az A-Híd Zrt. közötti pénzáramlások a Lánchíd felújításával.

Hozzátesszük, ez az okfejtés már korábban, Vig Mór esetében sem állta meg teljesen a helyét, de Hegedüs Dániel már egy az egyben a Lánchíd felújítása idején vette fel azt a félmilliárd forintnyi készpénzt, ami a híd renoválásán éppen akkor dolgozó cégtől érkezett.

Ide tartozó gyanús körülmény a tender megmagyarázhatatlan megdrágulása is: az A-Híd még Tarlós István alatt, 2019 szeptemberében nyerte el a munkát, ám Karácsonyék a hatalomváltás után új közbeszerzési eljárást írtak ki.

A győztes ismét az A-Híd lett, ugyanakkor ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a feladatot. A sokmilliárdos drágulás (bruttó 21,8 milliárd helyett 26,8 milliárd) mellett majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós alatt zajló projekthez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Borítókép: Karácsony Gergely a Lánchíd átadásán (Fotó: Csudai Sándor)