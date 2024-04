Újabb pécsi botrány: negyvenmilliós hűtlen kezelés miatt nyomoznak Péterffyék ellen

Péterffy Attiláék taktikát váltottak. Most már nyoma sincs tudományos munkának, mint amivel korábban érveltek és nyilvánvalóan nem volt igaz, úgyhogy nagy valószínűséggel ők is gondolkodóba estek, hogy a törvény szövege az miről is szól. Az fekete és fehér. Nincs abban benne, hogy üzleti tevékenységet végezhet egy középváros, vagy egy nagyváros alpolgármestere.