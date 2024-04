Varga Mihály: Háborús helyzetben vagyunk

– A magyar gazdaság a világ legnyitottabb gazdasága, ezért nem mindegy, hogy milyen folyamatok zajlanak a világban. Háborús helyzetben vagyunk, és azt látjuk, hogy az Európai Unió a vártnál lassabban jön ki a válságból.

Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, hosszú ideje gyengélkedik. Ma sem látható pontosan meddig tartható ez az állapot.

A külpiacok szintén gyengék, ami egy exportorientált gazdaságnak meghatározó. Ennek megfelelően egy háborús helyzetre terveztük meg a makrogazdasági pályát – fogalmazott Varga Mihály a mai Kormányinfón. A pénzügyminiszter kifejtette, korábbi intézkedéseiknek köszönhetőn megteremtették annak a lehetőségét, hogy a gazdasági növekedés egészséges szerkezetben tudjon megindulni.

Azzal számolnak, hogy ebben az évben a magyar gazdaság visszatér a növekedési pályára, ez 2,5 százalék körül lehet, így a növekedés szempontjából élmezőnybe kerülhet hazánk. Az év második felében a növekedés fel fog gyorsulni szerintük.

Jövőre újra négy százalék fölötti lehet a gazdasági növekedés

Jövőre 4,1 százalékos gazdasági növekedés is megalapozott lehet a miniszter szerint. Mint mondta, az idei költségvetést háborús helyzethez igazítják, 4,1 százalékra csökkentik az államháztartás hiányát. A következő években ezt folyamatosan csökkentik.

Ezzel párhuzamosan az államadósság mértéke csökkenni fog a következő években is. Annak érdekében, hogy a költségvetési hiányt csökkentsék, a kormány úgy döntött, hogy 660 milliárd forintnyi beruházást halaszt át a következő időszakra. Ez jelentősen segíti a költségvetés mozgásterét. Az átütemezés ellenére is több mint kétezermilliárd forintnyi beruházás valósul meg.

Az Európai Unió éllovasai vagyunk a beruházási rátát tekintve. Hozzátette: a háborús helyzetre tekintettel érdemes megvárni a gazdasági kormányzás reformját, amely értelmében új szabályok lépnek életbe a költségvetési gazdálkodás megítélését tekintve.

A tárcák döntik el, melyik beruházásokat csúsztatják

Varga Mihály kérdésre válaszolva jelezte, a kormány minden beruházást átnézett, a tárcák látják, mely beruházások elhalasztására van lehetőség, melyeket lehet átütemezni. A kétezermilliárd forintnyi folytatódó beruházásoknál is lehet olyan, hogy mégis tolódik, később valósul meg.

A költségvetési hiánycélról azt mondta, izgalmas az a felvetés, miszerint a csőd felé robog az ország, de nem kell mindent elhinni. – Az év első negyedévében vannak olyan kiadások, melyek terhelik a költségvetést, ilyen a 13. havi nyugdíj, de ebből a kormány nem hajlandó engedni. A reptér megvásárláshoz szükséges előfinanszírozási összeget is a költségvetési forrásból finanszíroztuk – mondta.

Varga Mihály kapott kérdést a háromgyermekes édesanyák adómentességéről is, amiről korábban Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta, a pénzügyminiszter jóváhagyását várják. Varga Mihály most azt mondta, az ősz folyamán fogják áttekinteni az adótörvényeket, akkor mérlegelik a lehetőségét az új adókedvezmény bevezetésének is.

A pénzügyminiszter elmondta azt is: jelentősen emelkedni fognak a reálbérek, ami a megtakarítások növekedését is jelzi. – Tavaly év végén elkészült a kincstári digitalizáció fejlesztése, így otthon, karosszékből is lehet állampapírt venni – jelezte Varga Mihály.

Varga Mihály a Magyar Nemzet kérdésére elmondta: a költségvetés megalkotásánál idén is azt a munkát végzik el, mint máskor, azonban egy háború tervezést kell majd végigvinni, ezért fogják később elfogadni a büdzsé tervét.

– A kollégák és a szaktárcák felkészültek arra, hogy idén november 5. után nyújtsuk be a költségvetési tervezetet– tette hozzá.

A lengyel és a szlovák költségvetés is nagyobb hiánnyal számol, mint a magyar – emlékeztetett egy másik kérdésre válaszolva Varga Mihály. A költségvetés van az emberekért, és nem fordítva, így nem ördögtől való, ha módosítani kell menet közben, az eredményeket meg kell őrizni – tette hozzá. A magyar költségvetés is alkalmazkodik a jelenlegi helyzethez. A költségvetési hiánynál tájékoztatása szerint azt is mérlegelni kell, hogy a jelenlegi eredményeket hogyan lehet fenntartani.

Zéró tolerancia a korrupcióval szemben

A Pénzügyminisztériumot érintő nyomozásról Varga Mihály azt mondta, már 2022-ben közölték, hogy az érintett munkatársak munkaviszonyát azonnal felfüggesztették. – Ez egy régi ügy, Magyarországon a korrupcióval szemben zéró tolerancia van, ebben a kormány álláspontja nem változott – mondta.

Jelezte, hogy európai uniós pályázatokról van szó, ezeket vizsgálta az ügyészség, és emelt pár hónappal ezelőtt vádat. Mint mondta, van olyan munkatárs, aki már 2018 óta nem dolgozik a minisztériumban, a 24.hu mégis minisztériumi dolgozóként hivatkozik rá.