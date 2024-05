A jövő heti időjárásunkban lesz szinte minden! + videó

Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. A korábbi napokhoz képest jóval kisebb számban, csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de a Dunántúl délnyugati részein és az északkeleti megyékben kicsi a csapadék esélye. A keleties szél csak kevés helyen élénkülhet meg, illetve zivatarok körül átmenetileg meg is erősödhet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Hétfőn ilyen lesz az időjárásunk (FORRÁS: HUNGAROMET)

Kedden a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre lehet számítani, az ország nyugati harmadán szórványosan valószínű zápor, zivatar, máshol csak néhol lehet csapadék. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúlon élénk, helyenként erős lökések kísérik, zivatar térségében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. Hajnalban 9 és 16, délután 23 és 29 fok várható.

Szerdán az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett több órára kisüt a nap. Szórványosan kialakul zápor, zivatar, nagyobb eséllyel hazánk keleti, északkeleti felén-kétharmadán. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, északi szél, zivatar környékén viharos lökések is lehetnek. A minimum 10 és 16, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között várható.

Csütörtökön az erőteljes gomolyfelhőképződés és a fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Szórványosan előfordul záporeső, zivatar. Néhol megélénkül a délnyugati, nyugati szél, erős lökések csupán zivatar térségében lehetnek. A hajnali 9 és 16 fokról 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütés is valószínű.

Több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik, zivatar környékén viharossá is fokozódhat a szél. A minimum 10 és 16, a maximum 21 és 30 fok között alakul, északnyugaton lehet hűvösebb, délkeleten melegebb.

Szombaton az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve fátyolfelhők mellett hosszabb-rövidebb napsütésre is számítani lehet. Szórványosan vagy több helyen is előfordulhat eső, záporeső, zivatar. Többfelé megélénkül a déli, majd az északi szél, zivatarban viharos lökések is lehetnek. A hajnali 11 és 18 fokról 22 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, délkeleten lehet melegebb, északnyugaton a hűvösebb.

Vasárnap az erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint a fátyolfelhők mellett általában többórás napsütésre van kilátás. Szórványosan, de akár több helyen is előfordulhat eső, zápor és zivatar. A déli szél sokfelé megélénkül, zivatar környékén viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 11 és 19, a maximum 23 és 31 fok között várható, azonban északnyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.

