Az esélyegyenlőség terén is kudarcot vallott Karácsony Gergely

Karácsony Gergely 2019-es ígéreteiben még nem fukarkodott a szavakkal, amikor az esélyegyenlőségről volt szó. Azonban ezeknek a terveknek a megvalósítása már annál kevésbé sikerült a főpolgármesternek, aki a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség előmozdítása érdekében, német mintára előírta volna, hogy a fővárosi önkormányzati cégek igazgatóságában mindkét nem képviselőinek el kell érniük a legalább egyharmados arányt.

Azonban ez az ígéret hamvába holt, ugyanis nők helyett Gyurcsány emberei, többek között Mártha Imre, Gál J. Zoltán és Kiss Ambrus kapott helyet a fővárosi csúcspozíciókban.

Ennél sokkal szimbolikusabb jelentőségű ígéreteket is figyelmen kívül hagyott Karácsony Gergely. Így járt az az ígéret is, amely szerint a közterek elnevezése, illetve a szobrok, emlékművek és emléktáblák állítása során is méltó módon emlékezne meg a főváros azokra a nőkre, akik kiemelkedő tudományos, művészeti vagy közéleti munkával járultak hozzá a főváros és az ország jólétéhez. Azonban az elmúlt években a főpolgármester nem nevezett el tucatszámra köztereket, és nem állított emlékműveket a hazánkat formáló nőkről.

A főpolgármester emellett elmulasztotta létrehozni a Budapesti Esélyegyenlőségi Irodát, amelynek vezetője felügyelte volna a főváros vonatkozó területeken végzett munkáját, valamint érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat az önkormányzat általános működése során.

Az ígéretekkel ellentétben azonban a hőn áhított intézmény nem hozta létre Karácsony Gergely, aki még azt is megígérte 2019-ben, hogy a költségvetés tervezésénél alapvető szempontnak tekintik majd, hogy az hogyan érinti a hátrányos helyzetű vagy sérülékeny társadalmi csoportokat.

Ezzel szemben Karácsony Gergely a költségvetések tervezése során nem helyezte előtérbe a nagy fővárosi csomópontok akadálymentesítését, így pedig sok külvárosi csomópontot a mai napig nem tudnak használni a különböző fogyatékossággal élő személyek.

Azonban mindezek mellett a főpolgármester a hátrányos helyzetű fiatalokat is cserbenhagyta. Karácsony ugyanis 2019-ben azt ígérte:

Ösztöndíjprogramot indítunk a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok tanulmányainak támogatására.

Ebből az ösztöndíjprogramból azonban a mai napig senki se részesült.

Mindezek ellenére volt olyan, esélyegyenlőséggel kapcsolatos pontja Karácsony Gergelynek, amelyet még a ciklusa befejezése előtt meg tudott valósítani. A fővárosi önkormányzat ugyanis kialakított egy stratégiát a családon belüli és a párkapcsolati erőszak visszaszorítására. Azonban ezt a törekvését a főpolgármester csak közvetlenül a választási kampány kezdete előtt, sietve valósította meg, így ennek aligha lehet eredménye a mandátuma lejárta előtt.