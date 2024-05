Csak szerényen: megszavaztatott magának egy díszpolgári címet a gyöngyösi polgármester + videó

Díszpolgári címet szavaztatott meg magának a baloldali többségű képviselő-testülettel Hiesz György, Gyöngyös polgármestere – adta hírül a Hír TV. Alapításának 690. évfordulóját ünnepelte Gyöngyös, amelynek alkalmából az önkormányzat díszpolgári címeket osztott ki.

Mint kiderült, a polgármestert az egyik önkormányzati képviselő terjesztette fel erre a címre, amit aztán baloldali többségű képviselő-testület meg is szavazott. Hiesz György átvette a kitüntetést, de a televíziós csatorna stábját nem engedték be a terembe. A Fidesz polgármesterjelöltje úgy véli, az újabb események azt bizonyítják, hogy változásra van szükség a városban.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Hiesz György neve a Covid-időszak csúcsán vált igazán ismertté. Emlékezetes, 2021 januárjában még mindenki várt a koronavírus elleni oltásra, ugyanis abban az időszakban csak a legveszélyeztetettebb csoportoknak tudták biztosítani.

Akkor kiderült, hogy Gyöngyös polgármesterének nem erénye a türelem.

Soron kívül, jogtalanul adatta be magának – majd mint később kiderült – és feleségének is a vakcinát, de megkapta a vakcinát a háziorvos felesége is, aki egy gyöngyösi önkormányzati cég ügyvezetője. Az ügy azért is volt felettébb visszás, mert a politikus a balliberális oldal oltásellenes kampánya közepette kaphatta meg a védőoltást.