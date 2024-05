A békemenet most csak a békéről szól

A június 9-i választás tétje nem más, mint a háború vagy béke – élet vagy halál – mondta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója, aki az Origonak adott interjújában közölte,

a békemenetre párthovatartozás nélkül várnak mindenkit, és nemcsak Magyarországról, hanem Európa más országaiból is érkeznek résztvevők, akik mind a békéért vonulnak majd.

A CÖF alapítója kiemelte, abban a helyzetben vonul majd a békemenet, amikor Párizs, London és talán Berlin is atomháborút vizionál, feledve Hirosimát és Nagaszakit.

Az Eddig, és ne tovább! mottó alatt megszervezett rendezvényről Csizmadia László azt mondta, a nép minden országban háborúellenes. – A közvélemény-kutatások alapján kiderül, hogy Európa országainak lakossága többségben tűzszünetet szeretne. Az Európai Unió vezetői ezzel azonban nem törődnek – és azon kormányok többsége sem, amelyek jelenleg hatalmon vannak Európa országaiban. Ők zömmel háborúpártiak, és meg sem merik kérdezni saját népüket, hogy mi a véleményük a háborúról és békéről – de nyugodtan mondhatjuk, hogy az életről és halálról – fogalmazott.

Hangsúlyozta,

a világ legnagyobb békepárti megmozdulására készülnek, a békemenet célja, hogy megmutassuk Európának: meg kell állítani a háborús őrületet.

Arra a kérdésre, miszerint milyen objektív megfontolások alapján dönthet a választó a szavazáson, a CÖF alapítója azt mondta, olyan magyar képviselőkre van szükség az Európai Unióban, akik minimum békepártiak, és képviselik a magyar embereket, valamint rendszeresen megkérdezik, mit szeretnének azok, akik őket megválasztották. – Láttuk, hogy mi történt 2002 és 2010 között Magyarországon. A Gyurcsány- és Bajnai-kormány nemcsak eladta az állami vagyont, hanem kiárusította az erkölcseinket is. Most is itt vannak, és tovább nyomorgatják a magyar népet - attól függetlenül, hogy nem ők vannak hatalmon. Azon dolgoznak a képviselőik az unióban, hogy Magyarország ne kapja meg azt a pénzt, ami egyébként járna – emlékeztetett.

Az interjúban kitért arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy ő is ott lesz, sőt, beszédet is mond.

– Nagyon örülünk, hogy a miniszterelnök úr is jön, és beszél a békemenet résztvevői előtt. Úgy érezzük, hogy 14 éve végre van egy miniszterelnökünk, akit az eszmei mondanivalójáért tisztelhetünk.

A békemenet most csak a békéről szól, és meg szeretnénk üzenni Európának, hogy van lehetőség a béke mellett kiállni. Lássák, mennyi ember jön el, micsoda tömeg lesz, akik mind békét szeretnének.

Legyen Magyarország a lámpás. Kérjük a magyarokat és Európa más országainak polgárait is, hogy jöjjenek el.

Külföldről üljenek repülőre vagy autóba, Magyarországról pedig jöjjenek vonattal, busszal, hévvel vagy villamossal, és töltsük meg az utcákat, tereket, legyünk elegen ahhoz, hogy megmutassuk ezt a fajta összetartozást, az erőt, ami ennyi éve létezik – hangsúlyozta.