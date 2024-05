Evander Holyfield Orbán Viktor társaságában tűnt fel a budai várnegyedben

Orbán Viktor fogadta a New School Promotion ökölvívógáláján vendégeskedő, négyszeres nehézsúlyú ökölvívólegendát, Evander Holyfieldet. A kormányfő közösségi oldalán közzétett képein az is látszik, hogy Orbán Viktor és Evander Holyfield a karmelita kolostorból is megcsodálta a fővárosi panorámát.

Holyfield Magyarországon

Evander Holyfield lesz a sztárvendég a New School Promotion ökölvívógáláján május 24-én, amelyet a Vasas Jégcentrumban rendeznek majd meg. A gála főmérkőzésén Bacskai Balázs karrierje utolsó mérkőzésén a WBO nagyközépsúlyú Európa-bajnoki övét igyekszik megszerezni a dán Kim Poulsen ellen. Bacskai mellett Egedi Renátó és Kis Máté is WBO címért lép ringbe. Előbbi a WBO középsúlyú Európa-bajnoki övét, utóbbi pedig a szervezet nagyközépsúlyú globál címét gyűjtheti be dán, illetve bosnyák ellenféllel szemben.

Az eseményről az ökölvívó legenda a saját közösségi oldalán is közzétett egy videót: