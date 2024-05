Gyurcsányék kezén a Városháza: Nemes Gábor DK-tagként a munkavállalókkal ellentétes oldalra állt

A Demokratikus Koalíció konkrét párttagokat is delegált a Karácsony Gergely vezette főváros cégeihez felügyelőbizottsági, igazgatósági pozíciókba. Az egyik ilyen káder Nemes Gábor, aki a Budapesti Közlekedési Zrt. BKV igazgatósági tagságába ülhetett be 2019-ben. Ironikus, hogy Nemes így egy csapásra a munkavállalók érdekképviselőjéből átvedlett a másik oldal, a cégvezetés ágensévé, hiszen korábban hosszú ideig vezetett különböző közlekedési szakszervezeteket. Például egy évtizeden keresztül volt a BKV munkavállalóit is képviselő Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének az elnöke.

Gyurcsány embere: Nemes Gábor - Forrás: YouTube

Mindenesetre az új szerepébe gyorsan beleélhette magát Nemes Gábor, hiszen a BKV igazgatósága nullaszázalékos béremelést tartalmazó üzleti tervet fogadott el a 2021-es évre. Apológiát vagy tiltakozást nem lehetett akkor hallani Nemes részéről. Érdemes felidézni, hogy még Nemes Gábor szakszervezeti vezetősége idején is felmerült, hogy nem kizárólag a tömegközlekedési dolgozók béremelése érdekében kardoskodott. Amint a Blikk egy saját értesülés alapján 2010 januárjában megírta, nem csak a dolgozók havi 16 ezer forintos fizetéselvonása ellen küzdöttek a BKV szakszervezetei. – Sokkal többet, fejenként havi 400-800 ezer forintot buknak a szakszervezeti vezetők, ha a BKV kerül ki győztesen a bérharcból – írta akkor a portál. Mások mellett Nemes Gábort – aki akkoriban a buszosok érdekvédelmi vezetője volt – is szembesítették ezzel az állítással, ám ő a portálnak tagadta, hogy önös érdekből tiltakozott volna a dolgozókat érintő megvonások ellen.

Bár a Gyurcsány-pártba történő 2018-as belépését Nemes Gábor úgy kommentálta, hogy „célja a szaktudását és tapasztalatát az eddiginél hatékonyabban érvényesíteni, s hiteles összekötőnek lenni a politika és a munka világa között”, azóta ennek nem sok jelét mutatta, hanem ehelyett gyakorlatilag futószalagon gyártja a kormányellenes kommünikéket. „Nemes Gábor: A kormány csődbe akarja vinni a budapesti tömegközlekedést”, „Nemes Gábor: önmagát buktatta le a fideszes „csinovnyik” prototípusa”, valamint „Nemes Gábor: A Fidesz az orbáni infláció idején is a külföldi érdekeket szolgálja ki a legújabb törvénytervezetében”, hogy csak néhányat említsünk a DK-s politikus honlapján listába szedett, gyűlöletkeltő közlemények közül.

Bár az agitációban jeleskedő Nemes listás parlamenti mandátumhoz jutott a 2022-es választáson, egyéni körzetben még megméretnie sem sikerült magát. A tavalyi és a 2018-as országgyűlési voksoláson az indulásig sem jutott el, ugyanis mindkét esetben Vajda Zoltán (MSZP) javára kellett végül visszalépnie. Nemes Gábor a 2019-es önkormányzati választáson elindult közös baloldali polgármester-jelöltként a XVI. kerületben, ám az újrázó fideszes Kovács Péter közel 20 százaléknyi szavazataránnyal utasította maga mögé.

Borítókép: Nemes Gábor (Forrás: YouTube)