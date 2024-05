Hajléktalan volt, megnyerte a lottót, elkezdődött a balszerencse áramlása, majd meghalt Andraschek László

Többféle vállalkozást is indítottak, de az erőfeszítéseik nem vezettek sikerre. A felesége nemrég közölte, hogy László meghalt, miután kiújult a daganata és alig egy hónap alatt el is vitte. Halála előtt megígértette a nejével, hogy vigyázni fog magára, és a vesetranszplantációt is vállalja, így az asszony most donorra vár.

A győri lottómilliomos házaspár életéből dokumentumfilm is készült. A Fortuna vendégei című film a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál egyik versenyfilmje. Kálmán Mátyás, a film rendezője és operatőre nyolc éven át követte nyomon Andraschek László és felesége, Anikó életét.