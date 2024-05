Így szavaznának az emberek, ha most hétvégén lennének a választások

A Fidesz–KDNP listája vezet egy hónappal az európai parlamenti választás előtt – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. A második helyen Magyar Péter pártja, a harmadik a DK–MSZP–Párbeszéd koalíciója, utánuk a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, közöttük oszlanak meg a baloldali szavazók. Eközben a Momentum és a Jobbik önállóan már nem jutna be az Európai Parlamentbe.

A pártok első megmérettetése az európai parlamenti választások előtt a listaállításhoz szükséges húszezer érvényes aláírás összegyűjtése volt. A kormánypártok elsőként adták le az összegyűjtött ajánlásokat, azonban voltak olyan listát bejelentő pártok, amelyeknek még az induláshoz szükséges aláírás mennyiség sem gyűlt össze: Jakab Péter pártjának a mozgósítás is gondot okozott, így nem indulhat a választáson – írták.

A Nézőpont Intézet arra volt kíváncsi, hogyan szerepelnének a pártok különböző választási helyzetekben.

Forrás: Nézőpont Intézet

Továbbra is a Fidesz–KDNP listája (48 százalék) vezeti a pártversenyt egy hónappal az európai parlamenti választások előtt,

miközben egy országgyűlési választáson 44 százalékot érne el, ami a 2014-es hazai választási eredményének felelne meg. A különbség oka, hogy a Fidesz szimpatizánsai aktívabbnak mondták magukat a közelgő európai parlamenti választáson, mint a jelenleg tét nélküli és távolibb országgyűlési választások esetében – mutatott rá a Nézőpont Intézet.

A kormány jobboldali ellenzéke is megalapozottan reménykedhet a mandátumszerzésben. A Mi Hazánk Mozgalom nemcsak a magyar parlamentbe jutna be (hat százalék) nagy valószínűséggel, de öt százalékos eredményével EP-mandátumot is szerezhetne – ismertették.

A baloldalnak több nagy vesztese is lenne mind az itthoni, mind az európai megmérettetésen.

Az ellenzékváltó-hangulatot meglovagolva jelenleg Magyar Péter pártja, a Tisza Párt a legnépszerűbb ellenzéki párt (egy „most vasárnapi” EP-választáson 21 százalékos támogatottsággal), mely mellett a Demokratikus Koalíció–MSZP–Párbeszéd közös lista (12 százalék), illetve a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (hét százalék) jelenti a másik két baloldali pólust – közölték.

Jakab Péter listaállítási kudarca miatt kevesebb baloldali szavazat veszhet el az EP-választáson, miután Jakab Péter mintegy kétszázaléknyi szavazótábora a másodlagos preferenciák alapján Magyar Péter pártját és a Gyurcsány-koalíciót erősítheti, mellyel a Nézőpont Intézet becslésében is számolt.

Az öt évvel ezelőtt még EP-mandátumot szerző Momentum (egy százalék) és Jobbik (egy százalék) az ötszázalékos küszöb közelébe se érnek, Vona Gábor pártja (három százalék) ugyan megelőzi őket, de szintén nem számolhat bejutással. Szintén távol áll a mandátumszerzés lehetőségétől az önállóan induló LMP (egy százalék) és Márki-Zay Péter pártja (egy százalék) is – jelezték.

A baloldali pártok támogatottságát tekintve nem mutatkozik jelentős különbség egy „most vasárnapi” országgyűlési és európai parlamenti választás esetében. Magyar Péter pártja (22 százalék) és a DK–MSZP–Párbeszéd-koalíció (13 százalék) is csupán egy-egy százalékponttal érne el magasabb arányt egy országgyűlési választáson, mint az EP-választáson. A többi baloldali párt közül egyedül az MKKP (hét százalék) jutna be önállóan a magyar országgyűlésbe is – mutattak rá.