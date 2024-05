Itt a kampány legszürreálisabb pillanata: a Telex is leírta, hogy Karácsony nem teljesítette az ígéreteit

Tényleg nagy baj lehet Karácsony Gergely 2019-ben tett fogadalmaival, eljött a főpolgármester-választási kampány legszürreálisabb pillanata, ugyanis

már a Telex is arról cikkezik, hogy a főpolgármester nem teljesítette korábbi ígéreteit.

A baloldali portál most hosszasan taglalja, mennyi mindent nem tett Karácsony ötéves városvezetői ciklusa alatt.

A portál ugyan igyekszik mentegetni Karácsonyt, hogy Budapest anyagi helyzete nem túl fényes, de ettől a beismerés beismerés marad: a főpolgármesternek bőven maradt tartozása a fővárosban élőknek.

– A főpolgármester nem kevés vállalással futott neki öt évvel ezelőtt, az összes pontból messze nem is teljesült minden, de pipálgattak is a programból – írta a portál, elismerve, voltak olyan projektek, amelyeket „milliárdok nélkül” is megvalósíthatott volna a baloldali politikus. A balliberális portál munkatársai abban reménykednek, hogy ezeket majd a következő ciklusban megvalósítja kedvenc főpolgármesterük.

A cikkből kiderül,

gyakorlatilag nincs olyan terület, legyen szó lakhatásról, szociális ellátásról, közlekedésről vagy az oly nagyon hangoztatott zöldpolitikáról, ahol Karácsony ne vallott volna kudarcot.

Ahogy a cikkben is leírják, Karácsony Gergelyt mindkét érdemi kihívója azzal is támadja, hogy a programjából nem lett semmi annak ellenére sem, hogy Budapestet a csőd szélére kormányozta. Szentkirályi Alexandra például kamumétert indított, a választásig minden nap egy újabb megvalósulatlan ígéretet mutat be.