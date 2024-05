Karácsony Gergely szociális érzékenysége csak a kampányban létezett, és a megválasztásával sem a családok, sem a diákok, sem a nyugdíjasok nem jártak jól – írta az Origó.

A baloldali főpolgármester hazudott a fővárosiaknak: nem igaz, hogy zöldfőpolgármester lenne, hiszen nyoma sincs a budapesti nagyerdőnek vagy a városi parkerdőnek, amivel traktálta a főváros népét 2019-ben. A nagyotmondást csúcsra járatta a közösségi közlekedés kapcsán is:

pesti fonódó villamost, az M3-as és M4-es metró meghosszabbítását ígérte, ehelyett csak annyira futotta, hogy átadta a Tarlós által felújított metrót. A beígért antikorrupciós kutatószoba szintén csak a képzeletben létezik.

– emlékeztetett a lap.



Karácsony Gergely, a be nem teljesült ígéretek politikusa

Karácsony 2019-es programjának kulcsfogalma volt a korrupció és az átláthatóság kérdése. Azóta jól látni, ez is csak egy újabb hazugság volt: elég csak felidézni a Városháza eladásának ügyét, a 99 Mozgalom 526 milliós támogatásának rejtélyét, vagy azt, hogy Lánchíd-botrányként elhíresült eset óta Karácsony Gergely főpolgármester mélyen hallgat, nem hajlandó magyarázatot adni a kérdésre, hová lettek a híd felújítása alatt eltűnt milliárdok.

Karácsonyék 2019-ben még olyan ígéretet is tettek, hogy nyilvános, jól kereshető adatbázist hoznak majd létre az önkormányzati szerződésekből, amelyekben bárki jól kereshet.

– írta az Origó.

Karácsony ígért antikorrupciós kutatószobát és fehérlistát is, amelyen azok a korrupciómentes cégek szerepelnek, amelyekkel szerintük érdemes lehet együtt dolgozni. Akkor ezek szerint – ha létezett ez a lista valahol – ezen a listán szerepelhetett az A-Híd Zrt. is, amely a Lánchíd felújítását végezte.

És amely projekt körül most már több súlyos bűncselekmény, többek közt különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt is nyomoznak. Vajon kik szerepelnek még a fehér listán? Tordai Csaba ügyvédi irodája esetleg?

– tette fel a költői kérdést a lap.

Köztisztaság, zöldpolitika – mind puszta mese

A baloldali városvezetés csúcsra járatta a közszolgáltatások tönkretételét, 2022-ben elöntötte a szemét a fővárost, mivel az FKF-nél dolgozó kukásoknak nem sikerült rendezni a bérét. És a Fővárosi Vízművek finanszírozása körül is olyan problémák voltak, hogy fennállt annak a veszélye, hogy a főváros nem tudja tovább biztosítani az agglomerációs települések vízellátását. Érdemes megjegyezni, hogy az ágazatért felelős közművezér, Mártha Imre már megvette a negyedik floridai ingatlanját is időközben – tevékenységéről lapunk is sorra vette az említésre méltó fejezeteket – írta az Origó.

Csak ígérgetésnek bizonyultak a zöldberuházások is, amelyekből alig valósult meg bármi is: volt ígéret például a Budapesti Energiahatékonysági Klaszter létrehozására, amellyel magánszemélyeknek adtak volna tanácsokat energiakorszerűsítéssel kapcsolatban. Persze, csak ha lett volna belőle valami. Ehhez társult volna a társasházak fűtéskorszerűsítése is. Az azonban pont úgy végezte, mint a fővárosi panelprogram.

Ezeknél még konkrétabb zöldígéretet is tett Karácsony.

Azt mondta, hogy létrehozzák az új városi parkerdőt, a budapesti nagyerdőt Észak-Csepelen és Külső-Ferencvárosban. Semmi sem lett belőle.

Fejlődik a tömegközlekedés? Igen, visszafelé

Ígéret volt az M3-as és az M4-es metró meghosszabbítására, az M2-es metró HÉV-vel történő összekötésére. Ehelyett Karácsony átadta tavaly márciusban a felújított M3-as metrót, amit Tarlós István készített elő – mutatott rá a lap, kiemelve: ígért Karácsony Pestre is fonódó villamost is, amellyel összekötötte volna a 14-es és 47-es, 49-es villamosokat. Ezekből az ígéretekből sem lett semmi.

Ha valamit igazán fejlesztett Karácsony az elmúlt öt évben, az a bicikliút-hálózat, a bicikliutak létesítése. Azonban még itt sem teljes a siker, mivel ígéret volt itt is B+R kerékpáros parkolók létesítésére, amelyből szintén nem lett semmi. A kivitelezések nyomán keletkezett bosszúságokról nem is beszélve: A balliberális városvezetés 2019 óta több milliárd forintot áldozott a főváros kerékpárútjainak bővítésére, azonban fenntartásukra láthatóan szinte semmi pénzt nem áldoz a városvezetés.