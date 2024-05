Karácsony szerint annyira rendben van minden Budapesten, hogy Gyurcsánynéval turnézik Tatabányán

„Karácsony ma tényleg Tatabányán folytatja kirándulásait Gyurcsánynéval?! Ennyire rendben van minden Budapesten?” – írta közösségi oldalán a Fidesz főpolgármester-jelöltje. Szentkirályi Alexandra arra célzott, hogy a városvezető csatlakozott a Demokratikus Koalíció vezette baloldali EP-kampányhoz, amelynek következő állomásaként Tatabányára látogatnak.

Forrás: Facebook

Míg Karácsony nem hajlandó együttműködni fontos kérdésekben a kormánnyal, addig Szentkirályi Alexandra már most is folyamatos egyeztetéseket folytat a főváros érdekében. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a főpolgármester-jelölt a keddi sajtótájékoztatóján kijelentette:

„Elengedhetetlen, hogy a fővárosiak a mostaninál sokkal rendezettebb városban éljenek, ahol sokkal nagyobb a biztonság, és ennek megfelelően sokkal nagyobb együttműködés is kell a főváros és a Belügyminisztérium között”

Úgy véli, szükség van az együttműködésre és a párbeszédre. „Sok olyan rendezetlen ügy van a fővárosban, amit előrevihetne az, hogyha a fővárosi önkormányzat a Belügyminisztériummal a 2019-es idők mintájára, sokkal szorosabban működne együtt” – húzta alá.

Szavai szerint megdöbbentő adatokkal szembesült, ugyanis kiderült, hogy míg 2018-ban 22 528 óra volt az, amit közösen töltöttek el a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság és a BRFK munkatársai, addig 2023-ra ez az óraszám 2022-re csökken.