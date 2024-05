Most azonban az Origó arról ír, hogy kiderült, miért árválkodott magányosan az aluljáróban a nem túl hétköznapi tárgy. Egy szemtanú ugyanis fotót készített arról, amint négy fura szerzet cipeli a koporsókat, így az is kiderült, hogy mi szükség volt Budapest kellős közepén minderre.

A helyzet ugyanis az, hogy április végén, a Hungexpón tartották meg a MondoCon nevű rendezvényt, ahol anime, manga, valamint különböző játékok rajongói gyűlnek össze, és egymás társaságában múlatják az időt, sőt be is öltöznek kedvenc karakterüknek. A cosplay-esek olykor egészen bizarr öltözékekben vonulnak át a városon, ez történt ezúttal is.