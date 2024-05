Orbán Viktor: Továbbra is hiszünk abban, hogy Európa egyet jelent a békével

– Mindenkit szíven ütött a merénylet és megrendült. A merényéket ténye mindig meglepő, de az a tény, hogy Európában az erőszak szintje nő, nem lep meg senkit – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. A miniszterelnök elmondta, hogy terrortámadások voltak az elmúlt években Európában, majd jött a háború és megkezdődött Európa átdolgozása, hogy békepártiból háborúpártivá váljon. Közép-Európa egy kockázatos terep, Orbán Viktor még jól emlékszik arra, amikor Zoran Djindjicet lelőtték.

– Radikálisan megváltozott mostanra Európa álláspontja – húzta alá. Jelezte, hogy az európai vezetők már arról egyeztetnek, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába. – Az erőszak a mindennapok részévé vált. Ez egy kitapintható folyamat Európában – rögzítette a kormányfő. Kiemelte, hogy az EU elő számú küldetése a béke megteremtése, ezért lett a tagja Magyarország is. – Egy ilyen merénylet után erős hit kell ahhoz, hogy ezt a meggyőződést fenntartsuk – jegyezte meg Orbán Viktor, de a magyar jobboldal továbbra is hisz abban, hogy Európa egyet jelent a békével.

Fontos szövetségest veszítettünk

Nagyon kellett volna egy békepárti Szlovákia, ugyanis északi szomszédunk a választások után elindult a béke útján.

Ez nagyon sokat segített nekünk, ezt a támaszt most elveszítettük – tájékoztatott. A miniszterelnök elmondta: eddig a Vatikán, Magyarország, és Szlovákia voltunk a béke pártján, de a Vatikán nem szavaz az unióban, így Magyarország gyakorlatilag egyedül maradt.

Hozzátette: egy progresszív, baloldali, háborúpárti volt az elkövető.

Nagy erők állnak a háborúpárti politikusok, a háborúpárti álláspont mögött. Nagykutyák érdekeltek abban, hogy ez a háború folytatódjon, sőt, hogy kiterjedjen

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő szerint az, hogy egy merénylő a szlovákok békepárti folyamatának keresztbe tett, egybe esik egyes háborús fejleményekkel. A háborúpártiak tárgyalnak egymással. A Soros-birodalom vezetője és az amerikai külügyminiszter is Kijevbe látogatott nemrég. Egyre több pénzt akarnak odaadni. Magyarország harcolt, hogy a magyarok pénze ne kerüljön Ukrajnába, de ettől még küldünk pénzt közös uniós hitel keretében.

A NATO missziót tervez Ukrajnába

Emellett NATO ukrajnai missziót szerveznek. – Ez egy védelmi szövetség, ennek nem szabadna misszióban gondolkodnia – jelentette ki Orbán Viktor, akinek rossz érzése van a NATO misszió tervétől.

– Mindent el kell követni, hogy Magyarországot ne húzzák bele a háborúba. 100 milliárd dollárt akarnak erre a missziróra költeni, tönkre fogunk menni ebben. Az emberéleten túl a gazdaság is szenved ebben a helyzetben, és a háború tönkreteszi nemzedékek munkáját – mondta Orbán Viktor. – A harctéri megoldások erőltetése helyett vissza kell térni a tárgyalóasztalhoz – jegyezte meg. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy még a választások előtt Magyarországra jön a NATO főtitkára.

Emlékeztetett arra is, hogy Tisza István kívül akart maradni az első világháborúból, mert tudta, hogy hatalmas a kockázat. Orbán Viktor azt mondta, hogy a napokban ő is újra fellapozta a történelemkönyveket, és mindkét világháború előzményei tanulságosak a mostani helyzetben.

Emlékeztetett: Horthy Miklós is ki akart maradni a háborúból, aztán a németek belenyomták.

Az elődeinknek ez nem sikerült. Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy nekünk sikerüljön

– mondta.

Ha a közeledő választásokon megadják a kormánypártoknak a kellő támogatást a magyarok a nemzetközi szintéren, akkor az erősíteni fogja a pozíciónkat a miniszterelnök szerint. A kormányfő úgy véli,

a magyaroknak egységet kéne mutatniuk a kérdésben, de ez nehéz, mert a külföldről támogatott baloldal háborúpárti.

„A vezetőknek fontos hogy ne szálljon inába a bátorsága. A külügyminiszter jól áll, egyelőre még én is tartom a vonalat. Robert Fico most kiesett, de keresünk új szövetségeseket” – mondta. Hozzátette: van diplomáciai mozgástere a magyar kormánynak ebben a kérdésben.

Óriási lehetőség a Kínával való együttműködés

A kormányfő elmondta: 20 évvel ezelőtt volt kínai elnök utoljára Magyarországon a mostani látogatás előtt, ezalatt a 20 év alatt Kína gazdasági ereje megduplázódott, miközben unió pedig elveszítette a gazdasági erejének 20 százalékát. A világgazdasági össztermékének akkor 9 százalékát adták a kínaiak, most olyan 20 százalékot. – Mi akkor 19 százalékát adtuk, most 14,5 környékén vagyunk – utalt Európára. A miniszterelnök szerint ráadásul nem csak a mennyiségek változtak meg, hanem a minőség is. Sok technológiában nem a nyugat, hanem a kelet jár élen.

