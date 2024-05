Újpestig is elérhet a városházi számlagyár

– Úgy tűnik, a városházi számlagyár Újpesten is működik – hívta fel a figyelmet a Fidesz. A párt szerint, amióta Gyurcsány Ferenc embere, a kétszeresen jogerősen elítélt Varju László képviseli a IV. kerületet, azóta a DK újpesti jelöltje, Trippon Norbert és a baloldali városvezetés botránytól botrányig, korrupciós ügytől korrupciós ügyig bukdácsol.

A Magyar Nemzet beszámolt már róla, hogy Déri Tibor polgármester és helyettese, Trippon Norbert több botrányos ügybe is belekeveredett. Miközben a kerületbe egyre több pénz jut, a baloldali vezetés nem hajt végre érdemi fejlesztéseket, ők azonban gazdagodnak. Trippon Norbert ebben a ciklusban egy luxusházat is vásárolt, ami miatt a NAV házkutatást tartott nála. A szövevényes ügyben felbukkant egy milliárdos számlagyár elleni eljárásban érintett cég is, amely a gyanú szerint Tripponéknak is jelentős összegű fiktív számlákat állíthatott ki.

A több éve tartó nyomozás részeként a NAV nyomozói a házkutatást alatt iratokat foglaltak le Trippon Norbert felújított házában.

A vádak súlyosak, de Gyurcsány Ferenc újpesti embere ahelyett, hogy elmondaná, mi köze egy fiktív számlákat bűnszervezetben előállító társasághoz, inkább menekül, hazudozik és vádaskodik

– mutatott rá a Fidesz. Hozzátették: „Ez Gyurcsány, ez a baloldal!”