Válaszolt a Sándor-palota: Sulyok Tamásnak nincs takargatnivalója

Az államfő törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem vett részt – közölte a Sándor-palota, miután a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti listavezetője súlyos vádakat fogalmazott meg Sulyok Tamással szemben.

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, Dobrev Klára több mint húszéves szabálytalan szerződésekre hivatkozott, ám a beharangozott „nagy leleplezést” érdemi dokumentummal nem támasztotta alá, hiába ígért bizonyítékokat az ügyről. Annyit árult el, hogy az általa vázolt események a „kétezres évek elején” történtek. Ám amikor az állítólagos bűnügy elévülési idejéről kérdezték, kitérő válaszokat adott. Állítása szerint utánajártak a kérdésnek, tudják is a választ, de a tényállásról csak az ügyészségnek van joga nyilatkozni.

A Sándor-palota közleményében emlékeztetett: Sulyok Tamás köztársasági elnök több mint tíz éve nem gyakorolja ügyvédi hivatását.

Ügyvédi tevékenysége során mindenben a hatályos jogszabályoknak és ügyvédi esküjének megfelelően járt el, nincsen takargatnivalója

– szögezte le az elnök hivatala. Tudatták: az államfő állampolgárként, jogászként, alkotmánybíróként és a testület elnökeként is bízott, és bízik most is a magyar igazságszolgáltatás rendszerében.

A mesterségesen felkorbácsolt politikai hangulat ismeretében nem lepődik meg a személyét ért támadáson, egyúttal az elhangzott rágalmakat a választási kampány részének, mindazonáltal rendkívül tisztességtelennek tartja, és határozottan visszautasítja

a köztársasági elnök. A rágalmazóval szemben a Sándor-palota megteszi a megfelelő jogi lépéseket.