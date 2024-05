Dobrev Klára több mint húszéves szabálytalan szerződésekkel vádolja az elnököt

Dobrev Klára több mint húszéves szabálytalan szerződésekkel vádolja Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A beharangozott „nagy leleplezést” érdemi dokumentummal nem támasztotta alá a sajtótájékoztatón, hiába ígért bizonyítékokat az ügyről.

Annyit árult el, hogy az általa vázolt események a „kétezres évek elején” történtek. Beszédes viszont az is, hogy amikor az állítólagos bűnügy elévülési idejéről kérdezték, csak kitérő válaszokat adott. Állítása szerint utánajártak a kérdésnek, tudják is a választ, de a tényállásról csak az ügyészségnek van joga nyilatkozni.

– Bizonyítékokkal igazolom, hogy Sulyok Tamás egy köztörvényes bűnöző! – hangoztatta Dobrev Klára, csak éppen bizonyítékokat nem mutatott be. A Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselőjének összehívott sajtótájékoztatóján Kálmán Olga azzal kezdett el fenyegetőzni, hogy a miniszterelnök Novák Katalin kegyelmi ügye után sem dőlhet hátra, ugyanis „hetek óta tartó nyomozó- és kutatómunka végére került pont”.

Gyurcsány Ferenc felesége ezután kijelentette:

Bizonyítom, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök köztörvényes bűnöző, aki a földmaffia figurájaként, még ügyvédként, törvényellenesen, vélhetően bűnszervezetben, pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek.

Dobrev Klára úgy fogalmazott, hogy „a csongrádi földmaffia” működését mutatja be, amelynek szerinte „az egyik figurája Sulyok Tamás”. Azt állította, hogy az ügylet strómanokon és zsebszerződéseken keresztül zajlott, és körülbelül ezer hektárt érintett.

A DK árnyék-miniszterelnöke végül lemondásra szólította fel Sulyok Tamást. Dobrev Klára ígéretet tett rá, hogy holnap délelőtt átadja az ügyészségnek az iratokat, majd a sajtónak is.

„Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök több mint tíz éve nem gyakorolja ügyvédi hivatását. Ügyvédi tevékenysége során mindenben a hatályos jogszabályoknak és ügyvédi esküjének megfelelően járt el. Dr. Sulyok Tamásnak nincsen takargatnivalója. Törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre”

– reagált a vádakra közleményében a Sándor-palota.

Mint írták, az államfő állampolgárként, jogászként, alkotmánybíróként és a testület elnökeként is bízott, és bízik most is a magyar igazságszolgáltatás rendszerében. Az államfő a mesterségesen felkorbácsolt politikai hangulat ismeretében nem lepődik meg a személyét ért támadáson, egyúttal az elhangzott rágalmakat a választási kampány részének, mindazonáltal rendkívül tisztességtelennek tartja, és határozottan visszautasítja.