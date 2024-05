Dobrev Klára még büszke is rá, hogy Magyarország ellen dolgozik

– Már megint a jó öreg aknamunka! Dobrev Klára azzal kérkedik egy mai dollármédia-interjúban, hogy ők mennyit tesznek azért, hogy ne jöjjenek Magyarországra uniós pénzek – írta közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté rámutatott: Gyurcsányné büszkén vállalja, hogy őt mindig megkérdezik, amikor a magyar ügyek kerülnek napirendre, és mélyen egyetért, ha Brüsszel pénzügyi oldalról akarja ellehetetleníteni az országot.

Gratulálunk, miniszterelnök-jelölt asszony, lenyűgöző arcátlanság!

– írta a fideszes politikus. Szavai szerint az,

hogy Dobrev Klára a csúcsra vagy a gödör aljára jutott el EP-listavezetőként, nézőpont kérdése.

Kocsis Máté emlékeztetett, hogy a baloldaliak a kormányzásuk alatt is mindent megtettek, hogy elvegyenek bármit az országtól, de sok év ellenzékiségéből is lett ez a programjuk. – Nem csoda, hogy a magyarok nem bíznak bennük, és ennek minden választáson hangot is adnak 2010 óta. Június 9-én újra megtehetjük! Ott leszünk! – zárta bejegyzését a frakcióvezető.

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti listavezetője interjút adott a Telexnek, és több kérdést is kapott Magyar Péterről. Érdekesség,

a Tisza Párt politikusáról szóló kérdésekre adott válaszaiban Dobrev Klára egyszer sem mondta ki Magyar Péter nevét.

Ehelyett inkább arról beszélt, hogy nagyon büszke a kampányukra, és elmondása szerint a legkisebb falutól Budapestig a legtöbb embert ők tudták megmozgatni.

A Magyar Péterrel szembeni látszólagos távolságtartás ellenére a DK-s politikus arról beszélt, hogy a választási rendszer az ellenzéki oldalt összefogásra kényszeríti, és mindenkivel hajlandók együttműködni, aki le akarja váltani a kormányt, és kizárja a Fidesszel való koalíciót.