Visszatért a képernyőre a pedofilokat mentegető Somos András

Februárben jelentette be Somos András a közösségi oldalán, távozik a közéletből. Tette ezt azután, miután az ATV Szigorlat című műsorának adásában súlyos kijelentést tett a pedofíliával kapcsolatban. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Somos vendége Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke volt, akivel a beszélgetés első perceiben előkerült a pedofília témája. Somos megkérdezte Márki-Zay Pétertől: „Tudna-e példát mondani arra, hogy hány pedofilt engedtek szabadon?” Márki-Zay Péter erre úgy válaszolt: „Kaletán háborodtam fel a legjobban”.

Somos ekkor tette a botrányos kijelentését: „De ő nem volt pedofil.” Márki-Zay Péter azonnal visszakérdezett: „Miért nem volt pedofil?” Somos azt válaszolta: „Azért, mert olyan képeket nézegetett, amelyeken kiskorúak szerepelnek, ez nem pedofil-bűncselekmény.”

Ezek után az ATV elhatárolódott a műsorvezetőtől, és fegyelmi eljárást indított.

A Mandiner azonban most kiszúrta, Somos visszatért a képernyőre. Megrázó interjút készített nemrég az ATV Heti Napló című műsora a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő Karsai Dániellel – írják, majd hozzáteszik: Karsai most úgy adott interjút a Heti Naplónak, hogy már nem tud kikelni az ágyból, és a beszéd is egyre nehezebben megy neki. Sváby András műsorvezető úgy fogalmazott, hogy az alkotmányjogász arra kérte a műsorstábját, hogy még néhány fontos dolgot elmondhasson az életével, a küzdelmével kapcsolatban. Karsaival otthonában Török Réka riporter beszélgetett.

A megrázó interjút követően a stúdióban Somos András, az ATV egykori munkatársa, Karsai Dániel közeli barátja és Horváth Lóránt ügyvéd elemezte a műsorvezetővel a látottakat.

Itt bukkant fel Somos, aki először idézte Frank Evelint, aki korábban kijelentette,

sokan azt a Danit szeretnék megőrizni, aki egy harcos volt és rocksztár.

„A Dani a legnagyobb rocksztár most is” – hangzott el a stúdióban.