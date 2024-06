Brüsszel zsarolással akarja behódolásra bírni a magyar kormányt

Az uniós hatalmi központ ezzel a jogi eszközzel de facto zsarolni próbálja Magyarországot, konkrétan a kiszabott súlyos pénzbüntetés révén erős politikai kényszert gyakorol Magyarországra, egyfajta jogi köntösbe öltöztetett politikai elvárásként előírva, hogy változtassunk a migrációs politikán – mondta a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég jogi tanácsadója, akit Brüsszel legújabb döntéséről kérdeztünk.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint Brüsszel túlterjeszkedett a hatáskörén (Fotó: Bach Máté)

Mint ismert, az Európai Unió Bírósága 200 millió euró (mintegy 80 milliárd forint) megfizetésére kötelezte Magyarországot, mert „nem tartja tiszteletben” az uniós jogszabályokat, egyebek között a nemzetközi védelem megadására és az unión kívüli országok jogellenesen az unió területén tartózkodó állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint Brüsszel manipulál is, egy olyan módszert bevetve, amelyet szándékosan alkalmaz a bírói-technokrata gépezet, annak érdekében befolyásolják végső soron a tagállami kormányzatok döntéseit és cselekedeteit. A szakértő elmondta: mivel az uniós hatalmi elit képtelen elfogadni a magyar kormány és a magyar emberek migrációval szembeni markáns és egyértelműen elutasító álláspontját, Brüsszel most 200 millió eurót, valamint a késedelem minden egyes napján egymillió eurót büntetést fizettetne meg a magyar emberekkel azért, mert hazánk nem engedi be a határain belülre az illegálisan érkező migránsokat.