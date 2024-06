Családi napot tartottak a Kisangyalok Gyulán

A Kisangyalok II. Családi Napját rendezte az Együtt a Kisangyalokkal Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány szombaton Gyulán, a Sanitas Diagnosztikai és Rehabilitációs Központban – írja a Békés Vármegyei Hírportál. A program legfőbb céljaként az érzékenyítést és a közösségépítést jelölték meg a szervezők, de fontos elképzelés, hogy az alapítvány kétegyházi székházában tornaszobát alakítsanak ki. A rendezvényt fővédnökként segítette Várkonyi Andrea.

Köszöntőjében a műsorvezető kiemelte: több ok miatt is első szóra igent mondott az alapítvány felkérésére, hogy legyen a Kisangyalok II. Családi Napjának fővédnöke. Mint kifejtette, férjével, Mészáros Lőrinccel együtt komoly szerepet vállalnak rászorulók, illetve civil kezdeményezések támogatásában.

Ha az ember szülő, akkor nagyon nehéz nem mellé állni egy-egy olyan kezdeményezésnek, amely gyermekekről szól

– mondta a BEOL-nak.

Számtalan programmal nagyon színes családi napot hívtak életre a szervezők. Kiemelte: a rendezvény jól szolgálta a közösségépítést, és arra is felhívta a figyelmet, hogy azoknak, akiknek bármilyen nehézségük van, mindig tudniuk kell, nincsenek egyedül, van egy támogató közeg, amelyhez fordulhatnak.

Seres Ábel, az alapítvány elnöke felidézte: első családi napjukat tavaly rendezték meg. – Indíttatásunk akkor is az volt, hogy a többségi társadalom számára bemutassuk a mozgáskorlátozottak világát. Ennek jegyében idén ismét olyan színpadi produkcióknak is helyet adtunk, amelyek ezt a célt szolgálták. Nagyon fontosnak tartjuk az érzékenyítést, hogy láttassuk, a mozgássérültek is mennyire közvetlenek és vidámak tudnak lenni – nyilatkozta a lapnak.