High-tech tantermet adott át Várkonyi Andrea

Egy komplett tantermet alakítunk ki és rendezünk be, a pedagógusoknak pedig ösztöndíjat és képzést biztosítunk, amely egy olyan módszertani támogatást jelent, amellyel nemcsak informatika-, hanem egyéb tantárgyi órákon is tudják használni a tantermet. A támogatás ráadásul nem ér véget az átadással: folyamatosan cseréljük, modernizáljuk vagy szükség esetén javítjuk az eszközöket. Mindezek mellett már konferenciát is szervezünk a programban részt vevő, immár 40-es létszámra bővült iskolák számára és arra is lehetőséget teremtünk, hogy ezekbe a tantermekbe rászoruló, más iskolákba járó diákok is eljussanak