Itt a nagy lehetőség, Azerbajdzsán is egyre közelebb kerülhet az EU-csatlakozáshoz

– Magyarország és Azerbajdzsán kapcsolatait 2023-ban stratégiai partnerségi szintre emeltük – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután fogadta Zakir Hasanov azeri védelmi minisztert. A megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón a tárcavezető elmondta, hogy az együttműködés energiabiztonsági kérdésekre is kiterjed, mivel Azerbajdzsán Európa egyik legfontosabb partnere az energiabiztonság kérdésében.

A gyógyszeripar, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar mellett a védelem területén is komoly dimenzióval bír a kapcsolat

– tette hozzá.

Jelezte, hogy megállapodtak a kapcsolatok jövőbeni fejlesztéséről, a napokban kezdődő magyar uniós elnökség pedig erre lehetőséget kínál.

Tegyük újra erőssé Európát, és az unió soros elnökeként kiemelt figyelmet fogunk fordítani az Európai Unió és a keleti partnerei, különösen Azerbajdzsán közötti együttműködésre.

– szögezte le Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Hozzátette: a magyar elnökség célja emellett az EU védelmi képességének és védelmi iparának erősítése. Ennek kapcsán felidézte, hogy Magyarország 2016 óta fokozott ütemű, nagyarányú haderőfejlesztést hajt végre.

A miniszter elmondta, hogy érintették az ukrajnai háború kérdését is, aminek kapcsán leszögezte, hogy hazánk az azonnali tűzszünetet és a béketárgyalásokat szorgalmazza, majd örömét fejezte ki, hogy Azerbajdzsán is a háború deeszkalációja mellett van. A honvédelmi miniszter ismertette, hogy volt egy kérése azeri kollégájához, hogy támogassa egy katonai emlékhely felállítását Bakuban, miután az első és a második világháború során több száz magyar halt meg Azerbajdzsánban.

A Dél-Kaukázus régiójáról szólva azt mondta, Magyarország erős kétoldalú együttműködésre törekszik a térség minden országával. Mint mondta, a térség békéjében meghatározó Baku és Jereván viszonya, amiben Magyarország konstruktív kiegyensúlyozottságra törekszik.

Zakir Hasanov elmondta, hogy a két ország közötti együttműködés őszinte és gyümölcsöző, és most is konstruktív megbeszélést folytatottak a katonai és gazdasági kapcsolatokról. Mint jelezte, a két ország a nemzetközi környezetet illetően hasonló helyzetben van, majd megköszönte hazánk Azerbajdzsánnak nyújtott eddigi támogatását, továbbá reményét fejezte ki, hogy a két ország tovább tudja erősíteni a kapcsolatait. Szólt arról is, hogy Azerbajdzsán a közelmúltban felszabadította a 30 éve az örmények által megszállt területeit és megköszönte Magyarországnak, hogy részt vesz a terület aknamentesítésében.

Egy évvel ezelőtt megállapodtunk a fő kérdésekben, és a munka folyik ezen fő területek fejlesztése érdekében. Ilyen a katonai képzés-oktatás, a katonai műszaki együttműködés

– tette hozzá.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy korábbi sajtótájékoztatón. (Fotó: MTI /Purger Tamás)