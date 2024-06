Itt a nagy titok, hogyan válasszuk ki a mézédes dinnyét

Bár sokan esküsznek rá, hogy a dinnye minőségéről kopogtatással lehet a legjobban meggyőződni, ám a valóságban hangzás alapján nem lehet biztosan következtetni a gyümölcs érettségére – írja a Ripost.

A görögdinnyék alján egy hatalmas, sárgás folt van, ez a gyümölcs azon része, ahol a földdel érintkezett. Így ez nem azt jelenti, hogy éretlen, csak annyit, hogy ott nem kapott napfényt a gyümölcs. A folt azonban árulkodik arról, hogy mennyire érett a dinnye:

minél sötétebb, annál édesebb a gyümölcs. Ha nagyon világos a folt, azt jelenti, hogy túl korán szedték le a dinnyét, így nem volt elég időt a napon, vagyis rendesen beérni sem volt ideje.

További fontos szempont a gyümölcs szára: a zöld vagy csavart szárú dinnyét nem ajánlatos elhozni az árustól. Az a finom, mézédes, amelyiknek kiszáradt már a szára. A dinnyeföldeken a termelők ebből a jelből tudják, hogy megérett a gyümölcs. Árulkodó jel, hogy a túl korán leszedett dinnyének nincs szára, ugyanis az előbbi okból eltávolítják a termelők.

A dinnye illata is árulkodó lehet: ha édes, erős dinnyeillata van. Ám fontos kiemelni, hogy ha túlságosan erős az illat, akkor túlérett is lehet. Az is tévhit, hogy a kisebb dinnyék édesebbek. A méret helyett inkább a héjat érdemes figyelni: az éretté mélyzöld, a csíkos fajtánál a csíkok erősen elütnek egymástól. A fényes külső nem jó jel, ám a mézédes, érett dinnye héja matt, homályos.