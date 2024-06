Itt a vallomás: az újpestiek pénzéből újította fel a házát a baloldali polgármester-jelölt

Újabb terhelő információk kerültek az Origó birtokába, amelyek bizonyíthatják, hogy az újpesti polgármester-jelölt, Trippon Norbert egy komoly korrupciós hálózat főszervezője lehetett. Információik szerint a büntetőeljárás során le is választották az alpolgármesterhez köthető korrupciós ügyet, és már külön vizsgálják azt. M. Péter, a fiktív számlákat kiállító Motingatlan ügyvezetője a gyanúsítotti vallomásában elmondta, hogy hogyan került Trippon Norbert és a Szin-Ker által működtetett DK-közeli hálózatba, és számlázott összesen 19 alkalommal a Szin-Ker helyett.

Kifejtette, hogy kifejezett kérés volt felülről, hogy ne a Trippon-ház felújítását végző, így visszaosztó Szin-Ker, hanem a Motingatlan számlázzon. Így hozták vissza a pénzt – ahogy fogalmazott. M. Péter vallomásából az látszik, hogy Trippon Norbert teljesen tisztában lehetett azzal, hogy a Motingatlan nem végez érdemi munkát a házon, csak fiktíven számlázni fog. Az újpesti alpolgármester a feleségét is belekeverte a mocskos ügyleteibe, hiszen L. Anita kötötte meg a fiktív szerződést a Motingatlannal, és M. Péter gyanúsítotti vallomásában is többször előkerült a neve.

Kosik Kristóf ügyvéd a Magyar Nemzet interjújában elmondta, hogy olyan súlyos bűnügy képe rajzolódik ki, amely a korrupció mellett a pénzmosás és a költségvetési csalás gyanúját is felveti. Néhány napja Budai Gyula feljelentést is tett vesztegetés gyanúja miatt. Korábbi cikkünkből kiderült, hogy a „bátor politikus” a házát a feleségére, a feltételezhető nyaralóját pedig a nyugdíjas szülei nevére íratta. Ráadásul Trippon zamárdi telekszomszédja a szintén korrupciógyanúba keveredett és büntetőeljárás alatt álló Molnár Zsolt szocialista politikus

Egyik pénzvisszaadás alkalmával, valamikor 2020 nyarán Sch. András (a Szin-Ker ügyvezetője – a szerk.) az üzletükben elmondta nekem, hogy több baloldali vezetésű kerületben dolgoznak, és dr. Trippon Norbert saját lakásának a felújításában – ami ugye a felesége, L. Anita nevén van – vegyünk részt papíron, segítsük a pénz visszahozatalát

– emeli ki a lap. Szerintük a pénz visszahozatala korrupciót jelenthet: a látszólag kifizetett, valójában az újpesti megbízásokért cserébe megvalósított felújítási költség Tripponékhoz való visszajuttatását.

Forrás: Origó

Felülről irányított korrupciós gépezet

Egy olajozott, felülről irányított korrupciós gépezet képéről tanúskodnak ezek a mondatok is:

Az volt a kérés felülről (értsd: Tripponék és a DK részéről – a szerk.), hogy az én cégem, és ne a Szin-Ker Kft. legyen a kivitelező a felújítás (értsd: Trippon házának renoválása – a szerk.) során.

Forrás: Origó

M. Péter arról is beszélt, hogy hogyan történt az újpesti alpolgármester házfelújítási árának a visszaosztása a gyakorlatban: „Ezeknek a számláknak a bruttó ellenértékét készpénzben levettem, és Andrásnak (a Szin-Ker ügyvezetője – a szerk.) elvittem, ebből kettő alkalommal levettem a részemet – akkor már 14 százalékot, egy alkalommal a teljes összeget vittem vissza, illetve az utolsó, novemberi számla esetében csak az áfaösszege jött át utalással.”

Trippon Norbert mindenről tudhatott

Hogy Trippon Norbert száz százalékig szerves része lehetett a korrupciós hálózatnak, és mindenről tudhatott, azt mi sem bizonyítja jobban, mint ahogy M. Péter így nyilatkozott a vallomásában:

Ezután személyesen találkoztam Andrással, aki azt mondta, hogy írassam alá L. Anitával (Trippon Norbert feleségével – a szerk.) a pénztárbizonylaton, hogy készpénzben kifizették, azt mondta, én keressem meg L. Anitát, merthogy közte ésdr. Trippon Norbert között nézeteltérés támadt.

Forrás: Origó

Vagyis bármit is mondjon Trippon Norbert a baloldali sajtónak, a fentiek alapján jól látszik, hogy szó sincs valami tőle távoli, országos hálózatról, amelybe az alpolgármester csak úgy véletlenül belecsöppent. Trippon mint gazdálkodásért felelős alpolgármester intenzív kapcsolatban volt a valódi munkálatokat végző, Újpesten erős bekötésű Szin-Kerrel, és pontosan tudhatta, hogy a Motingatlan semmilyen munkát nem végzett az ő házán.

Az ügy súlyosságára utalhat, hogy – úgy tudjuk – az alpolgármester korrupciógyanús ügyét már az országos ügytől külön vizsgálják a nyomozó hatóságok.

A Motingatlan gyanúsított ügyvezetője azt is megismételte, hogy a számlát kiállító vállalkozása soha nem végzett semmilyen munkát az ingatlanon: „Mi azon a házon soha nem dolgoztunk, soha semmilyen emberem nem dolgozott ott.”

Négy számlával 27 millió forint vagyoni hátrányt okoztak

A lapunkhoz kiszivárgott dokumentumból az is kiderült, hogy M. Péter a Motingatlan Kft. nevében négy fiktív számlát állított ki nettó 18 millió, bruttó 22,86 millió forint értékben, amelyeket Trippon Norbert felesége be is fogadott.

Forrás: Origó

Az is jól látszik a jegyzőkönyvből, hogy itt nem jó- vagy rosszhiszeműségről van szó, hanem súlyos bűncselekmények ügyében nyomoznak a hatóságok. A dokumentumból kiderült, hogy Tripponék hálózata mekkora kárt okozott a központi költségvetésnek.

Összességében tehát megállapítást nyert, hogy Ön, M. Péter 2019. augusztus 27. napjától – 2021. október 6. napjáig terjedő időszakban egy három főből – Sch. András, Sch Balázs és Ön – álló bűnszövetség tagjaként bűnsegédként közreműködött abban, hogy a Szin-Ker Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetői a 1046 Budapest, Wesselényi utca 15 szám alatti ingatlan – Tripponék háza – felújításából származó 4 860 000 Ft áthárított általános forgalmi adó fizetési kötelezettségüket mint valós tényt az adóhatóság előtt elhallgassák, továbbá a fentiekben részletezettek szerint 22 431 000 Ft-tal jogososulatlanul csökkenthessék a fizetendő adójukat, mellyel a központi költségvetésnek összesen 27 291 000 Ft vagyoni hátrányt okozhattak.

Forrásó: Origó

Sok száz milliós megbízás Újpestről, még több a DK-s önkormányzatoktól és a fővárostól

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy azért is állhat meg az a gyanú, hogy Trippon Norbert közpénzből valósíthatta meg a házfelújítását, és M. Péter igazat beszélhet, mivel a tényleges munkát végző Szin-Ker sok száz milliós megbízást kapott Újpesttől. Azt látjuk, hogy 2020-ban például épületfelújítási munkákra nyert el egy 290 millió forint összegű közbeszerzést az Újpesti Városgondnokság nevű önkormányzati cégtől.

Forrás: Origó

Később az Újpesti Rendelőintézet is megbízta a céget, a bőrgyógyászat, nőgyógyászat, gyermekgyógytorna, gyermekszakrendelő építési-felújítási munkálataival. A keretösszeg itt 37 891 362 forint volt.

Forás: Origó

A portál megjegyzi: a korrupciógyanúba került Szin-Ker bőven kapott megbízást Újpesttől.

A Pesti Srácoka cikkében megírta azt is a Szin-Kerről, hogy a Budapesti Közműszolgáltató Zrt.-től is elnyert egy háromszázmillió forintos generálkivitelezői munkát, amelyet végül egy alvállalkozói piramislánc alján egy kis családi vállalkozás végzett el ténylegesen. Azt a céget pedig nemes egyszerűséggel nem fizették ki a láncban felette szereplők – írta a cikk. De Füssy Angéla a cikkében kifejti, hogy mivel nem csak a Budapesti Közműcég, Újbuda és Újpest önti a Tripponékkal is szoros kapcsolatban lévő Szin-Kerre a megbízásokat, ezért könnyen felmerülhet, hogy a Demokratikus Koalíció egyik kedvenc cégéről lehet szó, amely vélhetően nem rendkívüli szakértelme miatt vált ekkora tenderbajnokká.

Borítókép: Karácsony Gergely és Trippon Norbert (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)