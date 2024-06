Néhány vármegye ma még teljesen biztosan elázik

A veszélyjelzés szerint a riasztással érintett járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

Vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben hevesebb zivatarok kialakulásnak veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas vármegyék területén.

Vasban egyébként már így is elég nagy a baj, az ott élők feltehetően nem lesznek boldogok a vasárnap esti esőtől, ugyanis a vármegyében már így is udvarokra tört be a víz a Rába áramlása miatt.