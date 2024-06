Nyomozók lepték el a DK-s önkormányzatot, korrupcióra utaló iratokat keresnek

Összehangolt akció keretében szállták meg a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói az óbudai önkormányzatot. A közlés szerint korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. A DK-s Kiss László által vezetett III. kerületi önkormányzatnál tartott akcióban csaknem 40 hivatalos személy vesz részt, a nyomozók mellett a Készenléti Rendőrség állománya is közreműködik, ám ennél többet jelenleg nem árultak el, azt ígérték, holnap, vagyis szerdán bővebben beszámolnak majd az ügyről.

Az ügyészség felidézte, nem ez az első alkalom, hogy a nyomozók léptek, márciusban is tartottak hasonló akciót, akkor négy embert vettek őrizetbe. A megalapozott gyanú szerint egy férfi a cégén keresztül 2021-ben szolgáltatások nyújtására, illetve eszközbeszerzésekre fiktív szerződéseket kötött az óbudai önkormányzattal, illetve az egyik gyanúsított társa által kijelölt két gazdasági társasággal. A gyanúsítottak a fiktív szerződések ellenértékeként beérkezett pénzösszegeket készpénzben felvették és korrupciós célokra fordították – tették hozzá a márciusi közleményükben.

A III. kerületi önkormányzat a botrány kirobbanásakor azt közölte, hogy sem hivatali, sem önkormányzati, sem az intézményrendszerben dolgozó munkatársat nem érint az az eljárás, amellyel kapcsolatban dokumentumokat és iratokat kért be a Központi Nyomozó Főügyészség az önkormányzattól.

Mindenkinek jutott, még a polgármesternek is?

Az óbudai korrupciós ügy hátteréről 2021-ben Anonymous is több alkalommal beszámolt már. Az álarcos alak által közzétett felvételek közül a legerősebb, amikor egy rejtett kamerával készített felvételen az látszik, hogy P. Gábor és egy ismeretlen személy egy autóban ülve több millió forint — feltételezhetően — kenőpénzzel számolt el. A felvételeken jól látható, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó.

Ugyan a botrány kirobbanásakor az önkormányzat még arról beszélt, hogy minden egyes szerződése szabályos és valós teljesítésen alapul, ami kizárja a jogszerűtlenséget vagy a fiktivitást, a PestiSrácok információi szerint a botrány kirobbanásakor letartóztatott négy gyanúsított, a Kispestről érkező P. Gábor mellett igencsak nagy bajban van a polgármester, a DK-s Kiss László is. A megalapozott gyanú szerint ugyanis a teljesítés nélkül számlázott és így kicsalt pénzt a választási kampányban is felhasználhatták. Az ügy egyik érintettje a vallomásaiban azt állította: a visszaosztott pénzekből jutott az óbudai polgármesternek is, Kiss Lászlónak is.

Kérdés, hogy az ügy folytatásában csak kihallgatják a kerület első emberét, vagy gyanúsított lesz a DK-s Kiss László?