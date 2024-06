Polgármesteri címért indul a verekedéséről hírhedt háborúpárti politikus

Ezúttal Üllőn próbálna szerencsét Fricsovszky-Tóth Péter, aki még a 2022-es választások előtt vált hírhedté a Soros-szervezetekkel való szoros kapcsolatáról – hívta fel a figyelmet az Origó.

A már csak Tóth Péter nevet viselő politikus a botrányos viselkedésével is felhívta magára a figyelmet az előző országgyűlési választások előtt: emlékezetes, még a mentőket is ki kellett hívni, miután az ellenzéki összefogás vecsési jelöltjeként összeverekedett Hegymegi Istvánnal, a DK gyáli önkormányzati képviselőjével Dobrev Klára vasárnapi fórumán. A verekedést szóváltás és köpködés előzte meg a régóta rossz viszonyban lévő két ellenzéki politikus között, végül azonban Fricsovszky-Tóth Péter húzta a rövidebbet.

Az Üllő Te Vagy Egyesület (Forrás: Facebook)

Tóth Péter annak a Civil Kollégium Alapítványnak (CKA) a rendezvényein fordult meg több alkalommal, amely a hazai Soros-hálózatnak az egyik zászlóshajója – írta korábban a Mandiner.

Csak 2019 és 2022 között több mint 1,3 millió dollárt, mai árfolyamon számolva 467 millió forintnyi támogatást kapott a szervezet az Open Society Foundationtől. De a CKA az amerikai titkosszolgálat meghosszabbított kezének nevezett National Endowment for Democracy nevű szervezettől is hozzájutott egy 83 ezer dolláros támogatáshoz.

Ebből a közegből jött Tóth Péter, aki ezek után nem csoda, hogy nem egy párt, hanem egy civil szervezet, az Üllő Te Vagy színeiben méreti meg magát az üllői polgármester-választáson.

Az Origó rámutatott: az üllői álcivil szervezet csak pár százezer forintos bevételből gazdálkodik papíron, mégis mindenre jut pénzük: jelöltállításra, plakátokra, utcafórumra. Tóth Péter az üllői hírek szerint igen erős amerikai kapcsolatokkal rendelkezik a Soros-világban, így érthető, hogy szinte azonnal csatlakozott a Fidesz békepárti kampányát ellehetetleníteni vágyó, Magyar Péter-féle kezdeményezéshez, amely mellé – a hírportál helyi információi szerint – háborúpárti állásfoglalás is társult.

Forrás: Facebook/Origó

Tóth Péter a hírek szerint igen erős fizetéskiegészítést kap, hiszen a Mandiner korábbi írása szerint is 300 ezer forintos bruttó jövedelmet vallott be Tóth, mégis sok tízezer forinttal tudta hirdetni a politikai tevékenységét a Facebookon. Már két éve is azt állították egyes források, hogy évi tízmillió forintot kaphat a hálózattól a politikai tevékenységére Tóth.

Az Origó szerint jól megmutatja az üllői, háborúpárti politikus jellemét, hogy a hírportál birtokába jutott bírósági ítélet szerint

úgy akarta kényszerítéssel besározni üllői politikai ellenfeleit, hogy titokban rögzített egy bizalmas beszélgetést, majd annak egyes mondatait úgy vágta meg, mintha fenyegetnék őt, sőt később ezzel a hazugsággal sajnáltatta magát a médiában is.

A bíróság azonban átlátott a szitán, és felmentette a megvádolt üllői polgárokat, Tóthnak pedig meg kellett fizetnie a perköltséget.