Csak egy hajszálon múlott, hogy nem lett tömegkarambol az M1-esen + videó

Egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 500 métert is megtehetünk. Ez olyan mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk. Ha nem figyelünk, másodpercek kellenek csak és eggyel kevesebben érünk aznap haza. Egy Európai Unió által készített felmérés szerint minden 4. baleset figyelmetlenség miatt következik be és minden 8. halálos balesetért is az oda nem figyelés okolható. Kérünk mindenkit, a vezetésre koncentráljon, ha pedig úgy érzi fárad, a legközelebbi pihenőben álljon meg és gondoskodjon a megfelelő (alkoholmentes) folyadékpótlásról!