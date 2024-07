Ebből a hűvösebb időből most tankoljunk fel! + videó

Szerda estig a Kárpát-medence fölé a sokévi átlaghoz képest kissé hűvösebb, egyre szárazabb levegő áramlik.

Ma délután a Dunántúlon már napos idő várható, de lassanként keleten is szakadozik, csökken a felhőzet. A Dunától keletre alakulhat ki továbbra is eső, zápor, néhol zivatar. Estétől a keleti tájakon is csökken a felhőzet, de főként a Tiszántúlon maradhatnak erősen felhős részek is, másutt döntően kiderül az ég. A még meglévő csapadékgócok éjfélre mindenütt megszűnnek.

Szerdán erőteljes gomolyfelhő-képződés és főként keleten sok fátyolfelhő mellett többórás napsütésre számíthatunk, de a keleti határ mentén kevesebbet süthet a nap. Az Alpokalján és a Salgótarján-Szeged vonalban néhol kialakulhatnak záporok, másutt nem valószínű csapadék.

Az északnyugati, északi szél kedden többfelé megerősödik, sőt a Dunántúl szélre érzékeny helyein viharos széllökések is lehetnek, késő délutántól azonban mérséklődik a légmozgás. Szerdán már döntően csak élénk lehet a szél.