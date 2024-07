Elnémult Gyurcsányék szócsöve

Egy hónappal ezelőtt, még az EP- és önkormányzati választások előtt jelentkezett utoljára műsorral a DK TV. Úgy tűnik, Gyurcsányék szócsöve a számukra katasztrofális eredményt hozó választások után teljesen elnémult. A YouTube felületén működő televízió (eddigi?) utolsó adásában, amelyet június 5-én töltöttek fel, Dobrev Klárát faggatják arról, hogyan lehet összeegyeztetni a családi életet a munkával. A DK-s EP-képviselő ebben a műsorban a legféltettebb titkait is megosztja a nagyérdeművel.

Dobrev Klára egyébként listavezetőként még túlélte a súlyos bukást, a következő öt évben is az Európai Parlament tagja lesz, Molnár Csabával együtt. Rosszabbul járt viszont Vadai Ágnes, aki a harmadik helyen szerepelt a közös listán, amelyről egyébként egyetlen MSZP-s vagy párbeszédes politikus sem jutott ki Brüsszelbe. Emlékeztetőül, a DK–MSZP–Párbeszéd lista a szavazatok nyolc százalékát kapta meg június 9-én.

A jelek arra utalnak, hogy Gyurcsányék a súlyos vereséget még nem heverték ki. A DK elnöke nemrégiben káromkodva szidta egy interjúban Magyar Pétert és Bajnai Gordont is. Gyurcsány annyit azért rögzített, hogy nem fog lemondani a pártelnökségről, szerinte ez a mostani a DK legerősebb csapata, és ha lesznek is változtatások a párt politikájában, azokat nem fogják bejelenteni, hanem majd a választóknak kell érzékelniük. A volt miniszterelnök a fent idézett interjúban azt is elmagyarázta, hogy büszkének kéne lennünk arra, hogy ilyen párt létezik, mint a DK, attól függetlenül, hogy háromszáz vagy kétmillió ember támogatja.

A DK TV-vel kapcsolatban egyébként nem tett bejelentést, de az internetezőknek egyelőre be kell érniük a korábbi részekkel. Ebben a műsorban például már megéreztek valamit a közelgő vészből, veszélyes ráindulásokról is szó volt:

Borítókép: Gyurcsány Ferenc sajtótájékoztatót tart, még a kampányban. Fotó: Facebook