Jön a vihar, kiadták a riasztást + videó

Hőség és UV–B-sugárzás

A kánikula miatt is érvényben van első-, másod- vagy harmadfokú figyelmeztetés az ország túlnyomó részére. Egy jelentősen gyengülő hidegfront hatására a Dunántúl északnyugati, nyugati felén, harmadán átmenetileg számottevően mérséklődhet a hőség, arrafelé ma és holnap is nagyobb területen fordulhatnak elő 27 fok alatti, az Alpokalján 25 fok alatti napi középértékek is.

Másutt azonban jellemzően 27 fok fölött, főleg az Alföldön továbbra is nagy területen 29 fok fölött várható a napi középhőmérséklet.

A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a HungaroMet hat vármegyére vasárnap éjfélig a hőség miatt: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg területére. Az érintett vármegyékben a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. Erre az időszakra Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Pest, Somogy és Tolna vármegye területére másodfokú figyelmeztetés van érvényben a várhatóan magas középhőmérséklet miatt. Ott a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat.

Vasárnap nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV–B-sugárzás várható

a Nyugat-Dunántúlon, a Közép-Dunántúlon, a Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, a Dél-Alföldön, az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon is.

Azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használatát javasolják, továbbá arra figyelmeztetnek, hogy normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

A várható UV–B-értékek területi eloszlása megtekinthető a HungaroMet oldalán.