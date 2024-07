Elárulta a meteorológus, meddig tart még a pokoli hőség + videó

Mi jöhet még idén nyáron?

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a következő napokban tovább folytatódik a hőség, sőt, egyelőre még a jövő héten is bizonytalan, hogy a forróság tovább tetőzik-e, vagy megérkezik a várva várt frissítő. Kiss-Szabó Zsanett, a HungaroMet munkatársa a Magyar Nemzetnek elmondta:

Az anticiklon hatására, amelynek a pereme érinti hazánkat, helyenként előfordulhat egy-egy zápor, zivatar a következő napokban, de sok enyhülést nem hoznak magukkal, inkább csak arra lesznek jók, hogy a keletkező pára miatt még elviselhetetlenebb legyen a meleg.

A meteorológus kiemelte: egyelőre nem látni a végét a kánikulának, még a jövő hét elején is magas hőmérséklettel kell számolnunk, 38–39 fok is lehet, ahogyan a hét második felében is maradhat a 35 fok.

A következő négy hét előrejelzéséből annyi látszik, hogy

az átlagnál melegebb időszak vár ránk, ugyanakkor július 22–28. között némi mérséklődés jöhet.

Hozzátette: az átlagosnak megfelelő csapadékviszonyok lesznek jellemzők, néhány helyen, így az Alföldön lehet szárazabb az időjárás.

– Az elmúlt években már a klimatológusok figyelmeztettek, igen hosszú és hőséggel terhelt nyarak várnak ránk, ugyanakkor átélni ezeket a heteket és az ezzel járó hőhullámokat már sokkal megterhelőbb – jelezte Kiss-Szabó Zsanett.