Kilencvenegy éves hölgyet rabolt ki saját otthonában egy nő

Egy kis vizet szeretett volna kérni – ezzel az ürüggyel lépett be a 91 éves idős jászladányi hölgy otthonába egy helyi nő – közölte a Szoljon.

Végül a helyszínről egy kézitáskával távozott. A Jászberényi Járási Ügyészség kifosztás bűntette miatt indítványozták a letartóztatását

– írta a lap.

A nőt több esettel is összekötötték: a megalapozott gyanú szerint július elején két házba besurranva lopott el telefont, karórát, hangfalat és táblagépet, majd néhány héttel később egy délelőtt megjelent egy 91 éves - mozogni csak járókeret segítségével képes, egészségi állapota miatt gondozásra szoruló, ezért a bűncselekmény elhárítására csak korlátozottan képes - hölgy jászladányi családi házánál.

Beférkőzött, majd az idős hölgy felé ütött

– A nő az udvarra bement azzal az ürüggyel, hogy vizet szeretne kérni, majd azt állítva, hogy az udvari víz nem elég hideg, bement a sértett lakásába is, ahonnan az idős hölgy felszólítása ellenére sem távozott. Az egyik szobából magához vette a hölgy kézitáskáját és a benne lévő tárgyakat a földre szórta. A sértett a nő felé ütött, aki megfogta az idős hölgy kezét és megszorította, majd a táskával együtt a helyszínről elment

– közölte dr. Lánczi Rajmund, a Szolnok Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

A közleményéből kiderült, a nő még aznap a délutáni órákban visszament a sértett házához, ahol kérte, hogy engedjék be, mert hozta az ebédjét, és a táskát is vissza akarja adni. Miután az idős néni a nőt a lakásába nem engedte be, a gyanúsított a ház bejárata melletti ablakról a szúnyoghálót letépte, majd megpróbált az ablakon keresztül bemászni, ám ez sem sikerült.

A járási ügyészség azért indítványozta a munkanélküli nő letartóztatását – aki ellen vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt további 2 büntetőeljárás van folyamatban -, mert a kiszabható büntetés nagyságára tekintettel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye továbbá a gyanúsított vonatkozásában fennáll a bűnismétlés veszélye is..

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását elrendelte, a döntés ellen a gyanúsított fellebbezett.