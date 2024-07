Lerántották a leplet az Európai Unió Bíróságáról

„Jogalkalmazás történik a bíróságokon vagy jog újrafabrikálás? Úgy tűnik, hogy ez a progresszív elit nem az írott joghoz ragaszkodik a döntései meghozatalakor, hanem aktivista gúnyát magára rántva elkezdenek új jogokat kreálni” – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Kobza Miklós, az AK kreatív vezetője az Európai Unió Bíróságáról (EUB). Mint ismert:

az EUB nyolvanmilliárd forintra és napi 400 millió forintra büntette Magyarországot, mert szerintük nem tartjuk tiszteletben az illegális migránsok jogait.

Arról, hogy a bíróság messze nem független, és hogy a tagjainak milyen kötődése van Soros György birodalmához Szánthó Miklós, az AK főigazgatója rántotta le a leplet a Magyar Nemzetben.

Ha a világnézetüknek nem felel meg a jogi keretrendszer, akkor a progresszív bíróságok túlterjeszkednek ezen, és olyan döntéseket hoznak, hogy még inkább nyilvánvalóvá váljon, hogy ők egy politikai döntést hoztak – mondta Törcsi Péter, az AK operatív igazgatója. És nagyon megbüntettek valakit, aki a háború, migráció, gender hármas csomagját vagy annak egy részét nem teszi magáévá – tette hozzá. Az EUB nem egy független bíróság, hanem egy politikai testület – hangsúlyozta.

A Magyarországot elítélő döntés egyik főkolomposa egy ciprusi bíró

– ismertette Kobza Miklós. Ő arról írt tanulmányt, hogy az Európai Unió Bíróságát a környezetvédelmi NGO-k hogyan befolyásolják, és hogy Cipruson ez a gyakorlat még nem elterjedt, de illene most már felzárkózni. Hogy is néz ez ki a gyakorlatban? – tette fel a kérdést. „Mondjuk én is és Törcsi Péter is befektetők vagyunk, egymásnak a versenytársai, mert ugyanabban az iparágban tevékenykedünk. Péter eltervezi, hogy Budapest mellett egy új beruházást valósít meg. Én viszont nem akarok magamnak versenytársat a magyar főváros mellé. Ezért elkezdek finanszírozni egy »független«, »civil« szervezetet, hogy a döntést, amely átment minden hivatalon, támadja meg az Európai Unió Bíróságán. És mivel a bíróság döntéseit ilyen szervezetek képesek befolyásolni, ezért elképzelhető, hogy kárt tudok okozni a versenytársamnak, hogy elkaszáltatom az egész tervet” – fejtette ki Kobza Miklós.

A műsorban szó volt arról is, hogy csütörtökön választás volt az Egyesült Királyságban, ahol a Konzervatív Párt történelme legrosszabb eredményét érte el. Még David Cameron alatt történt meg az a Konzervatív Párttal, hogy abszolút talajt veszített az értékek szempontjából – mondta Törcsi Péter. Most nem tudja megmondani az ember, hogy mitől jobboldali az egyébként legnagyobb európai konzervatív hagyománnyal rendelkező párt – vélte az operatív igazgató.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: