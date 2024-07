Milliókra tett szert Magyar Péter néhány napi munkával

Ugyanakkor így is jelentős összegekre tehet szert az elkövetkezendő években.

Ahogy arról lapunk beszámolt, a Tisza Párt többi európai parlamenti képviselője is szép summára tett szert. Kiemelendő Dávid Dóra, aki a párt listájának második helyén szerepelt, és Meta-részvényesként igen jól keresett (évi 90 millió forint körül). Most azt állítja, hogy az összes részvényét eladta, mielőtt a képviselői posztért indult, tehát a bevétele immár neki is csak a képviselői tiszteletdíj lesz. Megemlítendő még Tarr Zoltán is, akinek több munkahelye volt a mandátuma előtt, de egyikkel sem keresett olyan sokat, mint EP-képviselőként. Egy állami háttérintézményben azonban így is majdnem havi egymillió forintot kapott.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)