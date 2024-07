Negyvenhárom országból, több mint tízezren jönnek átúszni a Balatont

A 42. Lidl Balaton-átúszásra nevezők száma már tízezer fölött jár – írta az Origo. Július 20-án, szombaton, Révfülöpről startol majd az esemény – persze ha az időjárás is így akarja, és nem kell halasztani a kezdést. A résztvevők biztonsága érdekében idén is létszámlimitet húztak a szervezők, a SUP-os induló helyek például már mind elkeltek.

Körülbelül ezer településről tízezernél is többen jelentkeztek eddig a Balaton-átúszásra. Ezúttal is három lehetőség közül lehet választani a nevezőknek: a legtöbben a klasszikus, 5,2 kilométeres távon próbálják ki magukat, vagyis Révfülöpről indulva átúsznak Balatonboglárra, akik ezt még soknak gondolják, indulhatnak a 2,6 kilométeres féltávon. Az úszás mellett évről évre egyre többen jelentkeznek a Balaton-áthúzásra, vagyis SUP segítségével teljesítik az északi és déli part közötti 5200 métert – olvasható a lap oldalán.

Negyvenhárom országból érkeznek az emberek átúszni a Balatont

Az eddigi tízezer nevező között egyelőre többségben vannak a férfiak (60–40 százalék), csaknem ezren 18 évnél is fiatalabbak, miközben kilencen 80 évnél idősebbek.

– Az egész Európában egyedülállónak számító nyíltvízi úszófesztivál természetesen vonzza a külföldieket is, az előnevezések alapján 43 országból érkeznek szabadidős sportolók

– írta a lap.

– Bő egy héttel a 42. Lidl Balaton-átúszás rajtja előtt úgy látom, hogy elérjük majd a tizenkét és fél ezres létszámlimitet, és ebben az esetben helyszíni nevezést már nem tudunk elfogadni. Sőt, a SUP-os futamra már ki kellett tennünk a megtelt táblát, minden hely elfogyott. Bízunk benne, hogy a mostani jó idő kitart a jövő héten is, és akkor nagyon kellemes, már-már langyos vízben lehet úszni. Természetesen idén is a biztonság a legfontosabb, a végső döntést 18-án, csütörtökön, a meteorológusok iránymutatása alapján hozzuk meg – mondta az Origónak Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője.

Közel fél évszázada vonzza az embereket a Balaton-átúszás

A lap felidézte, a Balaton-átúszás 45 éves múltra tekint vissza, vagyis az egyik legrégebbi szabadidősport-esemény Magyarországon. 1979-ben rendezték az elsőt, azóta volt pár év, amikor elmaradt a rossz idő miatt, az idei a 42. verseny. 1979 óta összesen több mint 220 ezren úszták át a Balatont.

Legfontosabb a biztonság – kétszáz vízi jármű és több mint ezer szervező segíti az úszókat. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata is közreműködik. Három kórházhajó áll készenlétben az úszófolyosó mellett. A biztonság miatt létszámlimitet határoznak meg a szervezők: maximum 12 500 résztvevő indulhat. Minden korosztály jelen van, az ország minden szegletéből: nagyjából minden tizedik úszó 18 évesnél fiatalabb, de rendszeresen indulnak 80-85 évnél idősebbek is.

Az átlagos úszóidő 2 óra 50 perc, a legjobbak 1 órán belüli idővel teljesítik a távot. A többség számára azonban a Balaton-átúszás nem verseny, hanem egy örökre emlékezetes élmény. Nem az órával küzdenek, hanem saját magukat szeretnék legyőzni – írta a lap.