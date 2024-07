Nemcsak a hivatásukba, egymásba is szerelmesek lettek a járőrök

Járőrként ismerték meg egymást, mára viszont házasok – olvasható a rendőrség oldalán a békéscsabai Für Fanni és Gyurkó Attila szerelmi története. Az eredetileg a Zsaru Magazinban megjelent cikk szerint az egyenruhás pár évekkel ezelőtt került a rendőrség kötelékébe.

A friss házasok élete először a szakmai pályájukon találkozott, a közös munka alkalmával azonban szépen lassan összefonódott a magánéletük is, ahogy ők fogalmaztak, a bajban kovácsolódtak össze. Gyurkóné Für Fanni őrmester és Gyurkó Attila hadnagy ugyanis járőrtársak voltak.

– A közrenden összetartó csapatba kerültünk – emlékeztek vissza a kezdetekre a pár, akik elárulták azt is, hogyan alakultak át munkatársból szerelmes párrá.

Időt szántunk arra, hogy megismerjük és segítsük egymást. Aki az utcán szolgál, annak fontos, hogy ismerje a területét, az embereket, tudja, hogy milyen esetekben kit kell először keresni, kérdezni. Mindketten nagyon élveztük ezeket az éveket, a nehéz helyzetek még inkább összekovácsoltak minket.

Igazi rendőresküvője volt Gyurkóné Für Fanninak és Gyurkó Attilának. Forrás: Police.hu

A két rendőr nem ijedt meg a váratlan helyzetekről sem, mindketten azokat az eseményeket szeretik a legjobban, amikor fel kellett lépniük az erőszakos, garázda, támadóan fellépő emberekkel szemben, és amikor más megoldás nem volt, földre kellett vinni a másokat háborgató, megfélemlítő, hangoskodó rendzavarókat.

– Attila nagyon határozott, soha nem féltem mellette. Tudtam, hogy együtt megoldjuk, mindig bíztam benne – jelenti ki határozottan az ifjú feleség.

– Mikor például egy lépcsőházba hívtak bennünket azért, mert egy nem beszámítható ember verte az ajtókat, ordítozott a lakókkal, jól jött a férjem erőteljes, tekintélyt parancsoló fellépése. De ő ugyanígy tudta, hogy én is odateszem magam, részt veszek az intézkedésben. A feszült helyzetekben az én higgadtságom is segített nyugvópontra juttatni a történteket. Mindig sikerült olyan megoldást találnunk, hogy ne történjen baj, mi is biztonságban legyünk és azok is, akik elszenvedői voltak az ilyen eseteknek – mondta a rendőrnő.

A két rendőr szerelme lassan alakult ki. Forrás: Police.hu

A hadnagy édesapja rendőr volt, így a pályaválasztásában volt némi családi indíttatás, de saját elmondása szerint semmiképpen nem szeretett volna ebből előnyt kovácsolni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett közrendvédelem szakon, jelenleg vizsgálótiszt a Békéscsabai Rendőrkapitányságon. Párja ugyancsak az elhivatottságának, precizitásának köszönhetően 2022 júniusától szintén a békéscsabai kapitányságon a szabálysértési előkészítő alosztályt erősíti referensként.

– Szeretünk itt szolgálni, nekem a szívem egyik csücske a közrenden maradt. Örömmel segítettem ott az utánam érkező őrmester kollégákat, szívesen adtam át a tapasztalataimat, támogattam a fiatalabb munkatársak intézkedéseit. Vizsgálótisztként azt mondom, hogy az utca volt a legjobb gyakorlat ehhez a munkához is, amit most végzek – mondta Gyurkó Attila, hozzátéve, hogy a most pályakezdő kollégák, akik karriert szeretnének építeni, ne tekintsék elvesztegetett időnek a járőrködéssel töltött éveket.

Ez egy jó befektetés a szakmai pályafutásuk későbbi állomásaiba, hiszen az utcán megtanulnak mindenféle emberrel kapcsolatot teremteni, kommunikálni. Kitapasztalják, hogy milyen helyzetekben és embereknél hogyan lehet elérni azt, hogy együttműködjenek

– tanácsolta.

A szerelmes pár a lánykérésről is örömmel mesélt, kiderül, hogy még 2019-ben egy csapatépítő összejöveteltelen kezdtek el egymással nem csak a munkáról beszélgetni, majd 2022 júliusában a gyűrű is előkerült.

– Barátainkkal tengerpartra utaztunk, de én nem sejtettem, hogy nagy a szervezkedés a háttérben. Annyit tudtam, hogy részt veszünk majd egy vízparti fotózáson, de azt nem, hogy ott nem mindennapi emlékfotók készülnek majd, elém térdel a kedvesem, és felteszi a nagy kérdést. A fotós többet tudott nálam, ő fel is készült. Még fel sem ocsúdtam a meghatottságból, már elő is kapott egy üveg pezsgőt. Minden nőnek azt kívánom, hogy ilyen meglepetésben legyen része, nagyon hálás vagyok a páromnak – fogalmazott a feleség, majd azzal zárta a páros: ahogyan járőrtársként, úgy házastársként is bíznak egymásban, és hisznek abban, hogy a közös életükben mindent meg fognak tudni oldani. Szeretik, tisztelik és nagyra becsülik egymást, a családalapítás mellett pedig egymás szakmai előmenetelét is készek segíteni.