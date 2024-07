Nyilvánosságra került a teljes videófelvétel az agresszív karateedző bántalmazásáról

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, felháborító dolog történt a szolnoki kalandparkban. Egy karateedző, a Yakuzák SE vezetője és edzője, Agócs Tibor úgy kirúgta egy kisfiú lábát, hogy a gyermek a fejére zuhant. A történteket Orbán Viktor miniszterelnök is elítélte pénteki rádióinterjújában, és következményeket helyezett kilátásba.

Azóta a történtekről a biztonsági kamerás felvétel folytatását is megmutatta a kalandpark a TV2-nek. A videó további részében látható, hogy a férfi a rúgás után a karjánál fogva felhúzta a síró kisfiút a földről, majd többször is arcon öntötte a kisgyereket hideg vízzel. Azóta nyilatkozott a kalandpark dolgozója is, aki méterekre volt tőlük.

A rúgás pillanatában épp a másik irányba nézett, de korábban hallotta, ahogy a férfi kiabál a gyerekekkel.

A szolnoki kalandpark pedig tett egy nagyon szép gesztust a kisfiúnak: meghívták édesanyjával szombaton, és mindent kipróbálhatott. Még azon a kötélpályáján is lesiklott, amelytől néhány méterre bántalmazták táborozás közben. „Azonban most mosolygott, élvezte, hogy mindent kipróbálhatott” – fogalmazott a Tények.

Édesanyja azért fogadta el a kalandpark meghívását, hogy a kisfiú a bántalmazása helyszínétől se féljen.

Először meglepődtem, és persze az ember örül, hogy van rá lehetőség, hogy a gyerek ne félelemmel gondoljon a parkra

– mondta Tóthné Nagy Judit.